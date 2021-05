Em post ousado e sem calcinha, Adriane Galisteu impressiona pelo corpão

A apresentadora Adriane Galisteu deixou os seguidores impressionados com a boa forma aos 48 anos, após compartilhar em sua conta do Instagram uma foto pra lá de ousada na última segunda-feira (24). A loira posou bem à vontade, apenas com um top, deixando à mostra as pernas torneadas e com pelos aloirados, lembrando o famoso ensaio sensual que fez para a revista Playboy.

Como era de se esperar, o clique rendeu muito comentários e elogios ao corpo sarado e bem definido. “Maravilhosa”, escreveu um fã. “Muié, assim não dá , é muita humilhação na nossa cara”, disparou uma seguidora. “Deusa”, comentou uma terceira.

Atualmente, Galisteu está à frente do reality show Power Couple Brasil, que promove um confinamento de casais, e sua atuação vem sendo bastante elogiada. Informações dos bastidores dizem que Adriane tem grandes chances de comandar o reality 'A Fazenda 13', também da Record TV, após a saída de Marcos Mion.