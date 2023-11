‘Em Pé Na Rede’ completa 15 anos com show neste domingo no Theatro da Paz

O grupo de Standu Up Comedy – ou em português comédia em pé – “Em Pé Na Rede” comemora 15 anos de humor. E, para celebrar, realiza um show no próximo domingo (5), no Theatro da Paz. Os humoristas Rominho Braga, Osmar Campbell e Victor Camejo irão relembrar os melhores momentos do grupo com o quadro comentando Histórias” o qual o convidado conta a história de sua vida e é comentada pelos anfitriões, e o “fazendo amizades”.

O grupo “Em Pé Na Rede” reúne os paraenses Rominho Braga, Osmar Campbell e Victor Camejo. Juntos, já viajaram o país fazendo shows e, foi escolhido como um dos primeiros especiais de comédia brasileiros lançado pela plataforma de streaming Star+, do grupo Disney. Para comemorar e “debutar” mais uma vez, retornam a Belém com o show reunindo os melhores momentos.

O comediante Osmar CampBell comenta que é muito importante celebrar uma década e meia e que este é um sonho coletivo. “É muito importante conseguir comemorar 15 anos de existência. São 15 anos trabalhando todos os anos em uma área tão difícil que é o meio artístico. Acho que nosso segredo de sucesso é nunca ter deixado o grupo de lado, mesmo cada tendo seus trabalhos solo. Nossas próprias ações individuais ajudam a produzir conteúdo novo para o grupo”, disse.

Sobre se apresentar no Theatro da Paz, uma das casas de artes mais tradicionais do Estado do Pará, ele vê como um sonho realizado. “A gente ficou muito emocionado em selar esses 15 anos com um show completo cada vez mais longe e viajando por várias cidades. O Theatro da Paz sempre foi um sonho para qualquer artista paraense. É um dos símbolos que mais marca o quanto a arte é importante para o paraense. Para nós é uma honra pisar naquele palco, que já foi a casa de muitos artistas incríveis não só do Pará, mas como do Brasil e do mundo”, afirmou.

Serviço

Evento: 15 anos Em Pé Na Rede

Data: domingo, 5 de novembro

Local: Theatro da Paz, avenida da Paz - Praça da República, S/N - Campina. Próximo praça da República.

Horário: 20h30.