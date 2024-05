Cinema por 12 reais: veja até quando vai a promoção, como comprar ingresso e os filmes em cartaz

A rede de cinemas Cinemark deu início, nesta segunda-feira (27), ao "Descontão Cinemark", promoção onde o ingresso para as sessões 2D e 3D dos filmes em cartaz tem valor fixo de R$ 12,00.

Até quando dura a promoção e como comprar o ingresso 12 reais?

A promoção no valor do ingresso estará disponível até o dia 19 de junho, funcionando de segunda a quinta-feira, com exceção dos feriados. A compra da entrada pode ser feita a partir dos canais de vendas digitais da rede, que estarão disponíveis na opção “Promocional” no aplicativo e no site da companhia.

Além disso, todos os totens de autoatendimento nos cinemas também oferecerão a venda de ingressos pelo valor de R$ 12, permitindo a seleção da opção "meia-entrada" sem a necessidade de apresentação de documentação.

Períodos de funcionamento da promoção

27 a 29 de maio

3 a 6 de junho

10 a 13 de junho

17 a 19 de junho

Filmes em cartaz

Durante o "Descontão Cinemark", alguns filmes que estarão em cartaz são:

Harry Potter: O prisioneiro de Azkaban

Garfield: Fora de Casa

Planeta dos Macacos: O Reinado

Bad Boys: Até o Fim

Imaculada

Meu Sangue Ferve por Você

Amigos Imaginários

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)