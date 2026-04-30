Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário

Estadão Conteúdo

Stênio Garcia, em meio a disputa judicial com as filhas, precisou ser hospitalizado na última quarta-feira, 29, após um mal-estar sentido na madrugada. O ator foi levado ao hospital, onde foi constatado um quadro de pressão alta, conforme relatado por sua esposa, Marilene Saade, ao programa Fofocalizando, do SBT.

Stênio completou, na última terça-feira, 94 anos.

Em contato com o Estadão, Marilene confirmou a hospitalização, revelando que Stênio melhorou após receber medicação intravenosa. O ator agora repousa em casa, onde a esposa monitora seus sinais vitais.

O artista já havia sido internado no final de março, e também deixou rapidamente o hospital após melhora do quadro. Na época, a esposa do ator não deu detalhes sobre o motivo da internação, dizendo apenas que "o corpo somatiza e desregula, mas já está tudo bem."

Stênio passa por momento intenso de disputa judicial com as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, referente ao uso de um imóvel em Ipanema, na zona sul do Rio. O apartamento foi doado às filhas em 1986 pelo ator, que manteve direito vitalício de usufruto.

Cássia e Gaya afirmaram que moraram sozinhas no imóvel por três anos quando ainda eram menores de idade, após o divórcio dos pais, em 1983. A mãe das duas, Clarice Piovesan, ocupa o apartamento desde 2019.

No último domingo, Cássia e Gaya deram entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, onde contestaram a situação do apartamento e negaram as acusações de Stênio de que teria sido abandonado por elas. "Ele nunca precisou de ajuda nenhuma. Nem financeiramente, nem emocionalmente, nunca. Ele é um idoso de alto poder aquisitivo", disse Cássia ao programa.

Após a entrevista, o ator e a atual esposa rebateram as irmãs em comentários no Instagram. "Como não preciso? Elas nunca se importaram com minha saúde. Nem nas cirurgias elas foram, foi só a Marilene e amigos", acusou Stênio.

"Não usem nossa imagem para explorarem mentiras na TV brasileira. Chega de absurdos. Que vergonha disso tudo. Porque vocês não checam com documentos reais. É preciso ter veracidade", completou Marilene.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STÊNIO GARCIA/PROCESSO/FILHAS

internação
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

RAVE

Magic Boom chega à 8ª edição com proposta imersiva e temática amazônica na Grande Belém

Festival reúne artistas nacionais e internacionais e terá programação contínua

30.04.26 8h30

VEM AÍ!

Ver-o-Peso vira cenário da primeira novela vertical da Amazônia

Episódios serão exibidos em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube Shorts

29.04.26 18h06

CINEMA

Produção dirigida por Roger Elarrat terá sessão especial em festival em Belém

Exibição será nesta quarta-feira (29), na Casa das Artes, com presença do diretor

29.04.26 17h51

VEIO AÍ!

Shakira chega ao Rio para show gratuito que deve reunir milhões em Copacabana

Apresentação acontece neste sábado (2) e integra a segunda edição do projeto 'Todo Mundo no Rio'

29.04.26 15h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

MÚSICA

CPM 22 faz show em Belém e relembra grandes sucessos na turnê de 30 anos

Banda volta a Belém após três anos no festival Claro que é Rock, que também terá Titãs e os 40 anos do álbum ‘Cabeça Dinossauro’

30.04.26 8h00

GUNS NO PARÁ

Bolo feito por paraense para Guns N' Roses é entregue e chega ao camarim

Confeiteira de Belém criou doce temático para a banda e recebeu retorno da equipe após show no Mangueirão

29.04.26 23h58

PAREDÃO DA BAHTIDÃO

Manu Bahtidão lota praia em Salinópolis para gravação de novo projeto

Cantora reuniu fãs e paredões de som na praia do Atalaia para projeto 'Paredão da Bahtidão'

30.04.26 0h17

VEM AÍ!

Ver-o-Peso vira cenário da primeira novela vertical da Amazônia

Episódios serão exibidos em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube Shorts

29.04.26 18h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda