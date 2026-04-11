Defesa de Stênio Garcia acusa filhas de 'ganhar tempo' em briga por imóvel

A disputa judicial envolvendo o ator Stênio Garcia e as filhas Gaya e Cássia Piovesan continua gerando repercussão. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a defesa do artista afirmou que as herdeiras estariam tentando “ganhar tempo” no processo e anunciou que pretende apresentar um novo pedido à Justiça após a negativa de uma tutela de urgência.

Decisão

Na gravação, os advogados Luiz Mantovani e Adrienne Maia informaram que vão protocolar, na próxima semana, um pedido de reconsideração da liminar. A solicitação ocorre depois que a juíza responsável pelo caso decidiu não conceder a medida de urgência.

Segundo Mantovani, embora a decisão não seja considerada ilegal, ela evidenciaria fragilidades no sistema jurídico relacionado ao direito imobiliário. Ele explicou ainda que a magistrada optou por ouvir as filhas do ator antes de tomar uma decisão definitiva.

O advogado reforçou que o documento apresentado pela defesa é claro ao garantir ao artista o direito de usufruto vitalício do imóvel, o que, segundo ele, não abriria margem para contestação.

“Ganho de tempo”

A defesa também criticou a postura das herdeiras, alegando que elas estariam evitando a citação judicial. Para os advogados, a demora no andamento do processo pode prejudicar o ator, em razão da idade avançada.

Eles argumentam que, caso algo aconteça com o artista, o direito ao imóvel poderia ser transferido às filhas, o que, na avaliação da defesa, reforça a necessidade de uma decisão mais rápida.

Entenda o caso

A disputa gira em torno de um apartamento localizado em Ipanema. Stênio Garcia afirma ter direito ao usufruto vitalício do imóvel e alega que o bem foi alugado, mas que os valores do aluguel não estariam sendo repassados a ele.