Ellen Moon D'arc estreia como drag-repórter do Grupo Liberal

Estreia nesta sexta-feira, 17, a coluna "Drag, o quê?", conduzida pela drag-repórter Ellen Moon D'arc, que mensalmente abordará em suas matérias escritas e audiovisuais – videocast –temáticas ligadas ao universo performático e a atualidade. A iniciativa do Grupo Liberal é pioneira, ao escalar uma Drag Themônia – categoria amazônica de Drag – , tornando-a primeira drag-repórter no Norte do país.

Ellen é o alter-ego da jornalista, atriz e produtora cultural Emanuele Corrêa, que há quase dois anos é repórter do Grupo. A ideia de ter uma Drag na reportagem veio de uma série de matérias feitas por Emanuele, ao cobrir o Dinastia Drag, primeiro reality show de famílias drags da América Latina. A equipe avaliou positivamente a cobertura.

Abílio Dantas, jornalista e coordenador do Núcleo de Cultura do Grupo Liberal, comentou a estreia e a importância de escrever sobre cultura, pela ótica de uma performer. "A ideia da coluna mensal da repórter drag Ellen Moon D'arc surgiu da necessidade de agregar ao jornalismo cultural praticado pelo Grupo Liberal linguagens estéticas, que dialogam com o mundo cênico e dinâmico, presente tanto online quanto off-line, das artes contemporâneas", iniciou.

"Na origem do jornalismo, a literatura foi o principal referencial. Atualmente, com a definitiva incorporação das redes sociais ao fazer do profissional de Comunicação, não é possível mais ignorar as linguagens da performance, do teatro e do audiovisual. Linguagens tão presentes no mundo drag", completou destacando a importância das redes.

"Dar visibilidade à comunidade drag queen é importante porque podemos ajudar a combater a ignorância e a intolerância que muitas vezes cercam as pessoas que se identificam com essa expressão artística", declarou Felipe Melo, head de Conteúdo do Grupo Liberal sobre a chegada de Ellen Moon D'arc a equipe. (Sidney Oliveira / O Liberal)

Questionado sobre como as pautas estão sendo pensadas e o formato desta coluna, Abílio declarou que são pensadas de forma coletiva. "Estaremos atentos ao que é discutido nas páginas online e nos papos informais sobre a cultura drag, assim como aos temas transversais, como moda, performance, teatro, cinema, artes visuais e comportamento social", finalizou.

Felipe Melo, head de Conteúdo do Grupo Liberal, ampliou o assunto e destacou a relevância da coluna, na promoção de um debate que possa esclarecer e combater a intolerância. "Dar visibilidade à comunidade drag queen é importante porque podemos ajudar a combater a ignorância e a intolerância que muitas vezes cercam as pessoas que se identificam com essa expressão artística. A arte drag é uma forma importante de criação que muitas vezes é subestimada ou mal compreendida. Ao dar visibilidade à comunidade drag queen, podemos aumentar a compreensão e o apreço pela arte drag, bem como ajudar a criar mais oportunidades para artistas e performers.", concluiu.

Além da coluna mensal, que estreia com a temática "Drag na Amazônia", com entrevista da pesquisadora, mestranda e arte-educadora Gabriela Luz, que dá vida a Sarita Themônia, também terá os "Drops", conteúdos informativos para as redes sociais, todas as sextas-feiras.

A iniciativa da coluna "Drag, o quê?", é do Grupo Liberal com Ellen Moon D'arc e tem o apoio do coletivo NoiteSuja, com a produção do figurino de La Falleg Condessa. E das microempreendedoras Lenny Gusmão (Lenny Laces), que cede as laces - prótese feita fio a fio em uma tela de microtule - e da designer de unhas, Rubi Coelho que cuida dos alongamentos de unhas. Para ficar por dentro de outros conteúdos ou sugerir pautas, é só seguir no Instagram @dragdelua.