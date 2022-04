Eliezer diz que a ausência dos seus aliados lhe aproximou mais de Natália

Eliezer Netto, último eliminado do BBB 22, viveu relacionamentos com Maria e Natália Deodato no reality. Ele revelou que o affair com a designer de unhas, inclusive, se intensificou após a saída de Viny.

"Meu relacionamento com a Maria foi muito diferente do meu com a Natália. Eu e a Maria já estávamos no caminho de nos tornarmos grandes amigos. Nós já éramos muito amigos e tínhamos uma situação à parte, entre homem e mulher. Era algo muito pontual, que foi conversado antes de acontecer. Nós dois já sabíamos como seria se acontecesse", contou ele em entrevista divulgada pela Globo nesta segunda-feira (25).

O caso com Natália aconteceu em um momento de fragilidade de ambas as partes. "A gente começou numa situação de 'vamos só curtir'; depois algumas coisas aconteceram, e a relação foi evoluindo. Não tem como você estar numa casa com uma pessoa, conviver com ela o tempo todo, e a relação se manter igual. Por mais que eu não tivesse o objetivo de fazer um casal lá dentro", explicou.