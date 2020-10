Eliana fala que já propôs separação ao marido

A apresentadora Eliana participou do canal de Thais Fersoza e falou sobre um aborto natural sofrido antes do nascimento da caçula e revelou o impacto do ocorrido em seu casamento com o diretor Adriano Ricco.

" Eu tive um aborto, eu perdi, antes da Manu. E eu achei que eu não ia engravidar mais. Até falei para o Adriano na época: "Olha, eu já tenho quarenta e poucos anos e eu acho que, numa boa, se você quer ser pai, eu diria para você buscar outro caminho, por mais que a gente se ame, tudo e tal... Porque eu acho que não vai rolar", disse Eliana durante uma conversa com Thais Ferzosa no YouTube.

Ela acrescentou que a reação do marido foi surpreendendte, "Na época, eu ouvi uma coisa tão bacana dele que me motivou a permanecer na relação com mais amor ainda. Foi quando ele disse que, independentemente de eu poder ou não ter filho, ele me amava e queria seguir comigo. Aquilo me motivou mesmo. Foi muito forte para mim", acrescentou.