O Liberal chevron right Cultura chevron right

Elenco de 'Wicked: Parte II' vem ao Brasil para lançamento do filme; veja anúncio

No capítulo final da história de Wicked, vamos acompanhar Elphaba e Glinda separadas, vivendo com as consequências de suas escolhas feitas na primeira parte da história

Estadão Conteúdo
fonte

Wicked (Divulgação)

Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey e o diretor Jon M. Chu vêm ao Brasil para o lançamento de Wicked: Parte II. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 10, pela Universal Pictures.

Intérpretes respectivamente de Elphaba, Glinda e Fiyero, os astros vêm ao País acompanhados do diretor do filme, que dá sequência ao longa de sucesso lançado em 2024. Eles chegam no início de novembro, e vão participar de um evento para fãs e imprensa da Universal Pictures em parceria com a TV Globo, que será realizado em São Paulo no dia 4.

No capítulo final da história de Wicked, vamos acompanhar Elphaba e Glinda separadas, vivendo com as consequências de suas escolhas feitas na primeira parte da história. Exilada, Elphaba continuará sua luta pela liberdade dos Animais, enquanto Glinda se torna o símbolo da Bondade em todo o reino de Oz, desfrutando de fama e popularidade enquanto se prepara para o casamento com Fiyero. O encadeamento de eventos leva diretamente ao que acontece em O Mundo Mágico de Oz, com a chegada de Dorothy e Totó.

O longa conclui a adaptação para os cinemas do premiado musical homônimo da Broadway, com música e letras do lendário compositor e letrista vencedor do Grammy e do Oscar, Stephen Schwartz, e libreto de Winnie Holzman. Sucesso também nos palcos brasileiros com Myra Ruiz e Fabi Bang, a história é uma adaptação livre da obra de Gregory Maguire.

Wicked: Parte II tem no elenco também Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Ethan Slater e Marissa Bode. O longa estreia nos cinemas oficialmente em 20 de novembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

CINEMA/WICKED/PARTE II/LANÇAMENTO/BRASIL
