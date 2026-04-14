Eleitor 60+ aumenta cinco vezes mais que média geral e será decisivo na corrida presidencial

O eleitorado brasileiro com 60 anos ou mais, conhecido como "geração prateada", será decisivo na corrida presidencial de 2026. Um estudo da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, baseado em dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevê que essa faixa etária alcançará 36,2 milhões de eleitores.

Esse número representa um crescimento de 74% em relação a 2010, um ritmo cinco vezes superior ao avanço do eleitorado total, que registrou apenas 15% no mesmo período.

Com este aumento, o grupo de eleitores com 60 anos ou mais passará a representar 23,2% do total de votantes aptos no país, consolidando-se como uma força eleitoral crucial.

Voto facultativo é desafio para campanhas

Em 2026, 45,5% do eleitorado com 60 anos ou mais, o que corresponde a cerca de 16,5 milhões de pessoas, terá 70 anos ou mais, idade em que o voto deixa de ser obrigatório. Um ponto crucial para as estratégias de campanha é o peso do voto facultativo dentro desta faixa etária.

Embora o engajamento cívico seja alto entre os mais velhos, os dados históricos de abstenção detalhados na pesquisa revelam um desafio:

Eleitores entre 60 e 69 anos: Este subgrupo apresenta a menor taxa de abstenção do país, com 14,3% registrado em 2022.

Este subgrupo apresenta a menor taxa de abstenção do país, com 14,3% registrado em 2022. Eleitores com 70 anos ou mais: A taxa de abstenção sobe consideravelmente para 58,9%, evidenciando a necessidade de os candidatos motivarem este público a comparecer às urnas.

Concentração regional do eleitorado 60+

A abordagem dos candidatos também precisará considerar fatores regionais devido à concentração geográfica do eleitorado sênior. O impacto político deste grupo é mais acentuado nas regiões Sul e Sudeste, onde a proporção de idosos é quase o dobro da registrada no Norte.

O Rio Grande do Sul, por exemplo, lidera o ranking nacional, com 29,3% do seu eleitorado composto por pessoas com 60 anos ou mais.

Rio de Janeiro e Minas Gerais aparecem na sequência, com 28% e 26% de eleitores nesta faixa etária, respectivamente.

Em contraste, estados da região Norte, como Roraima, Amazonas e Amapá, possuem o menor percentual de eleitores nesta faixa etária, em torno de 15%.