Eleitor 60+ aumenta cinco vezes mais que média geral e será decisivo na corrida presidencial
O grupo de eleitores com 60 anos ou mais passará a representar 23,2% do total de votantes aptos no país, consolidando-se como uma força eleitoral crucial.
O eleitorado brasileiro com 60 anos ou mais, conhecido como "geração prateada", será decisivo na corrida presidencial de 2026. Um estudo da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, baseado em dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevê que essa faixa etária alcançará 36,2 milhões de eleitores.
Esse número representa um crescimento de 74% em relação a 2010, um ritmo cinco vezes superior ao avanço do eleitorado total, que registrou apenas 15% no mesmo período.
Com este aumento, o grupo de eleitores com 60 anos ou mais passará a representar 23,2% do total de votantes aptos no país, consolidando-se como uma força eleitoral crucial.
Voto facultativo é desafio para campanhas
Em 2026, 45,5% do eleitorado com 60 anos ou mais, o que corresponde a cerca de 16,5 milhões de pessoas, terá 70 anos ou mais, idade em que o voto deixa de ser obrigatório. Um ponto crucial para as estratégias de campanha é o peso do voto facultativo dentro desta faixa etária.
Embora o engajamento cívico seja alto entre os mais velhos, os dados históricos de abstenção detalhados na pesquisa revelam um desafio:
- Eleitores entre 60 e 69 anos: Este subgrupo apresenta a menor taxa de abstenção do país, com 14,3% registrado em 2022.
- Eleitores com 70 anos ou mais: A taxa de abstenção sobe consideravelmente para 58,9%, evidenciando a necessidade de os candidatos motivarem este público a comparecer às urnas.
Concentração regional do eleitorado 60+
A abordagem dos candidatos também precisará considerar fatores regionais devido à concentração geográfica do eleitorado sênior. O impacto político deste grupo é mais acentuado nas regiões Sul e Sudeste, onde a proporção de idosos é quase o dobro da registrada no Norte.
O Rio Grande do Sul, por exemplo, lidera o ranking nacional, com 29,3% do seu eleitorado composto por pessoas com 60 anos ou mais.
Rio de Janeiro e Minas Gerais aparecem na sequência, com 28% e 26% de eleitores nesta faixa etária, respectivamente.
Em contraste, estados da região Norte, como Roraima, Amazonas e Amapá, possuem o menor percentual de eleitores nesta faixa etária, em torno de 15%.
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