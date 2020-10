Elda Lee comemora eleição para musa do Sport Recife com ensaio sensual

A modelo Elda Lee está comemorando a nova fase da sua vida e carreira ao posar para ensaio sensual bem picante, onde mostra o corpão e inúmeras tatuagens. Desde pequena, a beldade vê seus familiares torcerem para o time Sport Recife, time que a elegeu como representante no concurso Musa do Brasileirão.

“Quero homenagear o Sport Recife, time de coração da minha família! Tenho certeza que eles vão gostar da homenagem, e que eles podem contar sempre com sua musa”, diz Elda Lee.

Elda Lee vai defender o título da torcedora mais bonita do Brasil no concurso que só será realizado em 2021, devido à pandemia.

Aliás, Elda Lee está com novo visual. A musa do Sport deixou as madeixas alongadas já numa prévia de como desfilará.

No Instagram, ela postou uma sequência de fotos que mostram sua transformação da nova cabeluda do pedaço. Parece que hoje ela acordou com ares de mudança. Na legenda, a gata escreveu: “Mudar é preciso! Nova Eldinha”, disse a musa.