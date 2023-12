Elas por Elas: Adriana teme consequências do romance entre Ísis e Giovanni

Em "Elas por Elas", a revelação de que Sérgio (Marcos Caruso) foi o amante responsável pela gravidez de Adriana (Thalita Carauta) no passado vai abalar profundamente a vida dela. Nos próximos capítulos da trama, Adriana ficará preocupada com as consequências dessa descoberta no relacionamento de Ísis (Rayssa Bratillieri) e Giovanni (Filipe Bragança).

“Não estou conseguindo dormir direito. Acordo de madrugada pensando que a minha filha pode engravidar do próprio sobrinho!“, admite, apavorada. “Você devia abrir o jogo. Já mentiu para ela e deu ruim. Vai repetir o erro?”, aconselha a tia à Adriana.

“E digo o quê? ‘Oi, filha, você é filha do Sérgio, o avô do Giovanni. O que faz de você tia dele e irmã da Helena (Isabel Teixeira)‘”, ironiza Adriana. No entanto, o mais difícil ainda está para acontecer. Adriana recebe uma ligação solicitando ajuda para um animal e, ao chegar no local indicado, se surpreende ao encontrar Sérgio.

VEJA MAIS

“É você, não é? A menina com quem eu passei a noite há muitos anos, na serra. Eu lembrei de tudo Adriana! Sei que era você!“, afirma Sérgio. A veterinária, é claro, tenta fugir da abordagem, afirmando que não quer conversar sobre o que houve entre eles no passado.

O pai de Helena insiste e exige saber se Ísis é sua filha. Adriana acaba admitindo a verdade, revelando que chegou a essa conclusão depois que o exame de DNA entre Ísis e Giovanni deu negativo. Sabendo que Giovanni não é seu neto biológico, Sérgio resolve realizar um novo exame para confirmar se ele é realmente o pai de Ísis.