“Elas no Comando” revela as artistas selecionadas e seus trabalhos

As paraenses Matemba, Ruth Clark MC, Sidiane e Thalia Sarmento foram as quatro selecionadas pelo Edital Elas no Comando para participar da programação da segunda edição do Festival, que tem patrocínio da plataforma Natura Musical via lei de incentivo Semear da Fundação Cultural do Pará (FCP), do Governo do Pará. Com curadoria da União Brasileira de Compositores (UBC) em parceria com a Soma Música, as artistas se apresentam no dia 18 de maio na Vila Container como programação musical do evento.

De diferentes gêneros musicais e com diferentes histórias na música, as quatro artistas mostram a diversidade da cena musical do Norte do País. Sidiane é uma multiartista do município de Mocajuba: atriz, cantora e compositora, produtora cultural e professora de teatro que começou a cantar ainda criança em igrejas, escolas e praças e, aos 30 anos, participa pela primeira vez de um edital de música. Já Matemba é uma cantora e compositora que iniciou sua vivência na música em 2015, já lançou alguns singles e faz parte da banca de Rap Ajoya juntamente com Mc Ira, Drin Esc e Michael Z. A artista canta o ser mulher, negra, afroreligiosa e a resistência na cultura de rua.

Também do Rap, foi selecionada Ruth Clark MC, ativista, rapper e atriz, idealizadora da Battle Girl Power. Ruth iniciou sua carreira artística na Fundação Curro Velho como cantora e atriz no musical "A Revoada". Paralelamente ao teatro, amadureceu suas poesias, e em 2016, passou a fazer suas primeiras apresentações em Batalhas de MC's da cidade.

A quarta selecionada é Mainumy, que aos 25 anos é cantora, compositora, instrumentista, preparadora vocal e professora de canto. A artista já participou de trabalhos com artistas como Pratagy, Arthur da Silva e banda Móbile Lunar. Um de seus primeiros projetos na música foi a elogiada banda autoral Feira Equatorial onde foi vocalista por três anos. Mainumy comemora a seleção e a possibilidade de compartilhar seu trabalho. "É um momento único ser selecionada pro Festival onde vou poder compartilhar as minhas composições, minhas criações. A minha expectativa está muito nesse lugar do partilhar e celebrar, da gente se firmar enquanto compositora, artista e de mulher no mundo", explica.

Enquanto Thalia celebra, Ruth Clark já pensa na apresentação. Ela conta que está preparando um show bem especial. "Fui selecionada entre mais de 40 artistas. Ter passado me fez ver o quão grandioso está meu trabalho. Agora estou montando esse pocket pra que possam surgir muito mais oportunidades", revela.

A realização de pocket shows de novas artistas como parte da programação musical do festival com um prêmio em dinheiro é uma das novidades desta edição que também inovou ao fazer uma parceria com a União Brasileira de Compositores (UBC), associação sem fins lucrativos que cuida de direitos autorais, que foi a responsável pela curadoria do edital Pocket Show 2023, reforçando ainda mais o compromisso do Elas no Comando em valorizar e apoiar as mulheres na música.

"A ideia do projeto é sempre trazer nomes novos de todas as áreas da cena musical e mostrar quem são essas pessoas, queremos dar visibilidade às mulheres que trabalham com música, por isso criamos esse edital, simples e de fácil acesso. Tivemos inscrições de fora da capital: de Capanema, Mocajuba, Alter do Chão, Marajó, Ananindeua e Bragança… Ficamos muito felizes de chegar nesses lugares, recebendo trabalhos lindos", conta Joelle Mesquita, idealizadora do Festival Elas no Comando.

O Festival Elas no Comando será realizado de 17 a 20 de maio com programação online e presencial em Belém. Debates, mostra de videoclipes e cinema, oficinas de capacitação, shows, feirinha gastronômica e criativa são algumas das atividades desta edição do projeto, que terá ações em diversos locais da cidade como Vila Container, Casa Soma Cultural e Teatro Gasômetro.

Oficinas

Na próxima quinta, 13, abrem as inscrições para as oficinas do evento. Gestão de Projetos com Viviane Chaves, Produção Cultural com Lany Caballero, Fotografia Mobile com Nay Jinknss Teoria e Prática e de Make com Maquiatrix são algumas das oficinas oferecidas pelo evento. O link das inscrições estará disponível na Bio do Instagram @elas.nocomando.

A segunda edição do Elas no Comando foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear), ao lado de nomes como Azuliteral, Daniel ADR, Raidol e Festival Lambateria. No Estado, a plataforma já ofereceu recursos para mais de 75 projetos até 2021.