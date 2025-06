Eduardo Sterblitch diz que Fernanda Souza foi seu amor de infância: 'Apaixonado mesmo'

Eduardo Sterblitch disse que era apaixonado por Fernanda Souza quando era mais novo. A paixonite começou quando ele assistiu Chiquititas, novela na qual a atriz interpretou Mili.

"Eu era apaixonado mesmo. Sonhava com a Mili. Por mim, eu casaria com ela. Só que eu sempre sofri por isso, porque tinha certeza absoluta que era um amor impossível", relatou no Papo de Segunda. O programa levantou a pergunta "o que é melhor: um amor permitido ou um amor proibido?".

O humorista reforçou que, mesmo sendo uma criança, ele tinha consciência de que aquele era um amor impossível, criado em sua cabeça.

Russo Passapusso, que também participava da atração, revelou que sua paixão de infância era a Chiquinha, de Chaves. "Eu amava ela por ser engraçada."