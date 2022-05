Eduardo Serique lança o livro 'O NANuCÈU'

No sábado, 7, o escritor santareno Eduardo Serique lança o livro “O NANuCÉU” (Eis Editora), na Cabana do Tapajós, no distrito de Alter do Chão, município de Santarém, na região do Baixo Amazonas. Graduado em Filosofia, Música e Línguas Clássicas (grego) e pós-graduado em Filosofia Contemporânea, Serique mora em um barco, o "Cuicuera", fundeado na Ponta da Gurita, onde inventa histórias e recebe os amigos.

"O NANuCÉU" reúne contos, minicontos e nanocrônicas do autor. O evento inicia às 17h com bate-papo literário mediado pelo professor da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Jackson Mattos, seguido de sessão de autógrafos.

Na última quinta-feira, 5, o autor lançou o livro na sede de Santarém, no Centro Cultural João Fona, e, na próxima no próximo dia 14, Serique lança o livro durante a Bienal Mineira do Livro, em Belo Horizonte.