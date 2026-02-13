Capa Jornal Amazônia
Eduardo Luz comanda noite de Carnaval na orla de Benfica

Programação gratuita reúne Banda Senta Peia e grupo Égua da Gente a partir das 21h, celebrando ritmos e identidade amazônica

O Liberal
fonte

Reconhecido por sua versatilidade musical, Eduardo Luz tem forte ligação com os ritmos regionais ()

O município de Benfica recebe, no próximo sábado, 14 de fevereiro, uma programação especial de Carnaval. A partir das 21h, a orla da cidade será palco para o show gratuito do cantor e compositor Eduardo Luz, que contará com a participação da Banda Senta Peia e do grupo de pagode Égua da Gente. A noite, dedicada à música e à valorização da cultura popular, promete embalar o público.

Reconhecido por sua versatilidade musical, Eduardo Luz tem forte ligação com os ritmos regionais. O artista construiu sua trajetória valorizando a identidade cultural amazônica, apresentando um repertório dançante. Suas performances transitam entre a música popular amazônica, o pop e diversas fusões rítmicas.

Preparação carnavalesca e parceria

Para a apresentação em Benfica, Eduardo Luz preparou um show voltado ao clima carnavalesco. O cantor expressou seu entusiasmo: "Esse show foi preparado com muito carinho para celebrar o Carnaval junto com o público. Vai ser uma noite de muita alegria, música boa e troca de energia, do jeito que o Carnaval merece."

Ele também destacou a parceria no palco: "Dividir esse momento com a Banda Senta Peia e com o grupo Égua da Gente torna tudo ainda mais especial". A Banda Senta Peia reforça a proposta musical do espetáculo, adicionando identidade regional e energia de palco à apresentação.

O grupo Égua da Gente, por sua vez, vem ganhando destaque na cena belenense. Com um repertório focado em samba e pagode, a banda promete manter o clima festivo ao longo de toda a noite na orla de Benfica.

Projeto de fomento cultural

A iniciativa faz parte de um projeto selecionado no Edital nº 04 – Fomento e Circulação, viabilizado pela Lei Aldir Blanc. O objetivo é incentivar a produção cultural e ampliar o acesso à cultura. Além disso, busca fortalecer a circulação de artistas locais.

O show de Eduardo Luz em Benfica é a terceira parada desse projeto, que já passou por outros dois municípios paraenses. Ao longo de sua carreira, o artista tem consolidado seu nome na cena musical paraense. Ele incorpora referências da cultura popular em seus trabalhos.

Suas canções dialogam com sonoridades características da região Norte e com manifestações festivas tradicionais. Eduardo Luz costuma participar de eventos comunitários, festivais culturais e programações públicas. Assim, ele valoriza repertórios que aproximam o público da música amazônica.

O trabalho do cantor reforça a preservação das identidades locais por meio da arte e da circulação cultural. Sua performance é vista como um importante pilar para a manutenção das tradições.

Serviço

  • Evento: Primeiro Grito de Carnaval com Eduardo Luz, Banda Senta Peia e Grupo de Pagode Égua da Gente
  • Local: Orla de Benfica – Benfica (PA)
  • Data: Sábado, 14 de fevereiro
  • Horário: A partir das 21h
  • Entrada: Franca
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
.
