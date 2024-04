Edu Guedes deixará a Band e já tem novo destino, afirma colunista

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes não fará mais parte do elenco da emissora Band, de São Paulo. A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer. Segundo ele, o namorado de Ana Hickman está negociando uma "rescisão de contrato amigável" e já estaria pronto para trabalhar em outra emissora de televisão.

Após quatro anos de Band, Edu Guedes deve deixar a Band no final do mês de maio. Ele apresentou desde 2020 o programa "The Chef", com sua filha, Maria Eduarda, e a chef Cidinha Santiago.