Edu Falaschi: clássicos do rock agitam Belém neste sábado (29)

A relação do fã de uma banda ou artista de rock é visceral. Ele não deixa de lado nada do que se refere aos astros e costuma ter na cabeça as canções e shows marcantes da carreira. Por isso, o show que o cantor e compositor Edu Falaschi, ex-vocalista do Angra, vai fazer no Teatro Gasômetro, às 20 horas deste sábado (29), em Belém (PA), vai ser muito especial, justamente por promover o reencontro dos fãs paraenses com esse expoente do power metal e heavy metal. E tem mais: Falashi adiantou como será essa apresentação. "Este show vai ser muito legal porque é um show especial de 20 anos do DVD que se tornou com o tempo clássico, o primeiro DVD que eu gravei com o Angra, que é o 'Rebirth Live in SP', e a turnê se chama 'Rebirth Live em SP Revisited', em que a gente vai revisitar aquele DVD, eu toco o DVD na íntegra hoje em dia".

"Então, é um repertório bem nostálgico cheio de clássicos, e tem a 'Pégasus Fantasy' que é uma música que a gente acabou de relançar e gravar no desenho 'Cavaleiros do Zodíaco', porque sou o vocalista das trilhas desse desenho, do início dos anos 2000", salienta Falaschi. Serão tocadas músicas icônicas, como “Carry On”, “Unholy Wars”, “Time”, “Running Alone”, “Make Believe”, “Nothing To Say” e “Metal Icarus”. Neste show em Belém, o público tem com plus: Especial "Vera Cruz" e "Eldorado", Geek Band e Noturnall.

Com Edu Falaschi vão estar os músicos Fabio Laguna (teclados), Roberto Barros (guitarra), Diogo Mafra (guitarra), Raphael Dafras (baixo) e Jean Gardinalli (bateria).

Na estrada

O Angra surgiu em 1991 e se consagrou dentro e fora do Brasil como uma banda fazendo um trabalho de fôlego envolvendo os estilos power metal, metal sinfônico, metal progressivo, speed metal e metal neoclássico. Edu Falashi vinha construindo sua carreira como vocalista, músico e compositor no rock brasileiro, quando, em 2001, ingressou no Angra. Falashi tocou com o Angra no Rock in Rio em 2011, e meses depois anunciou sua carreira da banda.

Na estrada do rock, Falaschi registra 31 anos de carreira, ou seja, de muito som, com vocals agudos desse barítono lírico paulista. Ele já demonstrou suas qualidades vocais e instrumentais nas bandas Mitrium, Venus, Symbols, Angra e Almah, caindo nos braços da plateia. Os 31 anos de carreira começaram em 1993 com o lançamento do primeiro elepê de Falaschi, na banda Mitrium.

Desde o começo dos anos 2000, vem a relação de Edu Falaschi com os fãs paraenses, quando começou a vir para Belém com os shows do Angra. Com dois discos solos lançados, o "Vera Cruz" e o "Eldorado", Edu diz que sempre foi recebido com muito carinho pelos fãs em Belém. "Essa relação com o público de Belém nunca estremeceu, é uma relação muito estreita, a gente está sempre muito junto, eu falo com todos os fãs por meio do Instagram, Facebook e tal, e Belém está sempre muito presente nas minhas postagens. É muito bom estar de volta a Belém e poder fazer esse show nostálgico, e eu tenho certeza de que a galera vai se

emocionar, vai vibrar muito", destaca Edu Falaschi.

Viagem no tempo

Falaschi conta que não fica observando como está a cena musical do Brasil e do mundo, mas, sim, tem foco no seu próprio trabalho. E gosta muito de ouvir sons dos anos 80, tempo da adolescência dele. Essa atitude é bem interessante, pelo fato de tanto o Angra como Falaschi terem a base musical sedimentada no rock, mas buscarem sempre o diálogo com outras sonoridades.

"A relação de um fã de rock com seu artista preferido é diferente de um fã de outros estilos, em geral. As pessoas gostam dos artistas, mas o rock tem o diferencial de que ele ultrapassa as barreiras do tempo. O cara que é fã de rock na adolescência provavelmente vai ser fã de rock até morrer. E em muitos estilos a gente sabe que não é assim, depende muito do que está na moda, na televisão, do que está tocando na rádio. A gente vê músicas descartáveis que duram nem dois meses de sucesso e desaparecem. Ninguém nem lembra quem estava cantando. O rock tem isso da paixão", diz Falaschi.

Ele ressalta que muitos fãs de música rock, em particular do som mais pesado, têm banda, tocam algum instrumento. "A relação com o artista é completamente diferente, não é só ouvir para se divertir, a galera sabe as letras e debate; o rock é outra pegada", acrescenta Edu. O cantor adianta que o show em Belém vai ser uma viagem no tempo e deverá reunir gente que passou a ouvir o DVD ao verificar que o pai gostava. Em outras palavras, a relação visceral do público paraense com o rock vai ter um renascimento (Rebirth) neste sábado (29).

Serviço:

Show:'Rebirth Live em SP Revisited'

29/06/2024

Edu Falaschi e Banda

Teatro Estação Gasômetro

Na avenida Magalhães Barata, 830

Às 18h - abertura dos portões

Às 18h30 - primeira banda

Ingressos: www.bilheto.com.br