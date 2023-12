Editorial de Moda ”Orchidaceae Amazônias” estreia no Youtube no próximo dia 20

Na próxima quarta-feira, 20, a produtora artística Rebeca Pimentel a mostra “Orchidaceae Amazônias”, que conta com ensaio fotográfico e vídeo performance online, no canal do Youtube Batuque - Amazônia Documental.

a mostra é resultado do projeto “Cidade Cri.Ativa - Processos de criação a partir da ocupação e estética belenense”, que resultou em Editorial / Vídeo Performance, contemplado pelo Prêmio Preamar de Cultura e Arte 2022, da Secretaria de Estado de Cultura, do Governo do Estado do Pará. O projeto foi selecionado pelo Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2023, na área artística Moda/Design.

Produzido em um balneário de Marituba entre os meses de outubro e novembro, o editorial contou com a participação das modelos Negah Ysa, Luciana Sozinho, Joelma Gomes, tendo a Maquiagem e Direção de Arte feita por Rebeca Pimentel, a Fotografia e Audiovisual por Pierre Azevedo, além de contar com trilha sonora original de Yuri Onça.

Produtora executiva e idealizadora do projeto, Rebeca conta que a inspiração na orquídea, principal símbolo da mostra, vem de diversos significados: “O projeto consiste em criar máscaras que representam a resistência e adaptação das orquídeas amazônicas, simbolizando a proteção e o isolamento”, conta Rebeca. De acordo com ela, a inspiração na flor veio de uma analogia às suas características: “Assim como suas raízes fortes, as mulheres amazônicas são dotadas de uma força interior inquebrável. Elas se enraízam na terra fértil da Amazônia, resistindo aos desafios e florescendo com coragem e determinação”, completa.

Pierre Azevedo, produtor audiovisual do projeto e marido de Rebeca, comemorou a possibilidade de juntar a produção audiovisual e a arte da moda: “o mais interessantes nesse trabalho é poder aliar duas linguagens diferentes e gerar um resultado satisfatório, tanto pela beleza estética quanto pela experiência em trabalhar com pessoas de outras áreas.

O processo de concepção envolveu uma imersão no que a artista chama de ‘mulheridades’, na Amazônia e na contemporaneidade. A escolha das máscaras como forma de caracterização foi uma estratégia para transmitir a mensagem de resistência e adaptação.

Além disso, mais três pilares envolvem a produção artística que será lançada: “As Máscaras, que vestem o corpo e representam o espírito, nos mantém num mundo próprio, isolado do mundo exterior, e estão relacionadas a proteção/resistência, pois são mais que acessórios, são representações; a Amazônia que cada vez mais tem sido observada, vendida, explorada, mas que possui um povo que resiste! Possuímos nosso próprio tempo e estratégias de resistência às invasões. Por fim, a Modernidade… Afinal o que é ser moderno na Amazônia? Como estar na Amazônia e falar sobre o mundo, ou como falar sobre a Amazônia estando no mundo todo?”, explica a artista.

Para as fotografias, Foram selecionadas mulheres que refletissem a essência e a riqueza cultural da região, celebrando a diversidade de etnias, corpos e histórias de vida: “O objetivo foi destacar a autenticidade, criando uma conexão genuína entre elas e as orquídeas, simbolizando a união entre a natureza e as mulheridades amazônicas”, relata Rebeca.

Uma das modelos, a rapper, poeta, atriz e mãe Negah Ysa, se mostra animada com o resultado do projeto, afinal, é parceira de longa data de Rebeca: “O projeto teve um resultado muito lindo, em cada detalhe. Não vejo a hora de postar as fotos! Eu amei quando a Rebeca me convidou porque ela é uma excelente profissional. Já havíamos trabalhado juntas em 2020, em meu videoclipe ‘Topo das Pretas’”, relembra.

Agende-se:

Lançamento do editorial “Orchidaceae Amazônias”, no Youtube

Data: dia 20 de dezembro, quarta-feira

Canal: @batuque.amazoniadocumental, no Youtube