O Liberal chevron right Cultura chevron right

Editora Dalcídio Jurandir inicia 28° Feira do Livro com 2 lançamentos

Criada em agosto de 2019, a partir do Decreto nº 272, assinado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, a Editora Pública Dalcídio Jurandir foi lançada na Feira do Livro e das Multivozes de 2019

O Liberal
fonte

Lançamento de 'Doces e Amores' na Feira do Livro (Reprodução)

Em meio ao primeiro dia da 28°edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e Multivozes, neste sábado, 16, no Hangar, a Editora Pública Dalcídio Jurandir lançou dois livros: “Dores e Amores”, de Ana Claudia Ferreira, e a coletânea “Contos e Poemas”, selecionada pela Academia de Letras de Ananindeua.

“Dores e Amores” conta a saga vitoriosa da pedagoga Ana Claudia Ferreira, 49 anos,  que passou oito anos tentando engravidar através de fertilização in vitro. Hoje, ela se orgulha e emociona com a pequena Ana Maria, de um ano e dois meses, ao colo.

“Queria engravidar novamente depois de ter feito laqueadura. Neste livro eu conto toda a minha batalha. Foram oito anos de espera, pontuados por quatro tentativas mal sucedidas, até que consegui engravidar da Ana Maria. Através deste livro, quero dar força e inspiração para as mulheres que tentam engravidar pela fertilização in vitro. É um livro sobre superação, acima de tudo”, destaca Ana Claudia.

Concurso de contos e poemas

O segundo livro lançado pela Editora Pública Dalcídio Jurandir, neste sábado, foi a coletânea “Contos e Poemas”. O livro traz 37 textos, entre contos e poemas, que venceram o I Concurso Novos Escritores, organizado pela Academia de Letras de Ananindeua ( ALANIN), no ano passado. 
“Essa foi uma excelente parceria pra nós, de uma Academia que nós criamos em 2021,  e nós criamos esse concurso para estimular a formação de novos talentos. Abrimos o concurso para outros municípios, para pessoas das mais variadas profissões. Somos muito gratos à Imprensa Oficial por esse estímulo às letras”,destacou Paulo Roberto Ferreira, jornalista e escritor, membro da Academia de Letras de Ananindeua.

Visita do Governo do Estado ao estande

Criada em agosto de 2019, a partir do Decreto nº 272, assinado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, a Editora Pública Dalcídio Jurandir foi lançada na Feira do Livro e das Multivozes de 2019. Desde então, o projeto da Imprensa Oficial do Estado do Pará passou a viabilizar as publicações de escritores paraenses, ressaltando as produções feitas na Amazônia.

image O estande da Editora Pública Dalcídio Jurandir recebeu a visita da vice-governadora do Estado, Hana Ghassan (Reprodução)

Antes dos dois lançamentos da tarde deste sábado, no primeiro dia da 28° Feira do Livro, o estande da Editora Pública Dalcídio Jurandir recebeu a visita da vice-governadora do Estado, Hana Ghassan.  “É importante que a gente possa, cada vez mais, divulgar, valorizar, e manter vivas a nossa cultura e literatura regional”, pontuou Hanna, que recebeu do presidente da Imprensa Oficial do Estado, dois exemplares de livros: “Chove nos Campos de Cachoeira” e “Transtempo”

Semana farta de lançamentos 

Até a próxima sexta-feira, quando se encerra a 28° edição da Feira do Livro, a Editora Pública irá lançar mais 12 publicações.  Neste domingo, 17, às 17h, acontece o lançamento de “Transtempo”, romance autobiográfico do escritor e jornalista paraense Benedicto Monteiro. O lançamento contará com a presença da filha do escritor, Wanda Monteiro, uma das homenageadas da Feira. 

“Este é um momento especial, no qual iremos comemorar, nesta terça-feira, os 6 anos da nossa Editora, com quase 200 livros publicados. E essa vai ser a primeira Feira do Livro durante a qual iremos lançar, também na próxima terça-feira, um livro do Dalcídio Jurandir, que dá o nome à nossa Editora. Então nós estaremos lançando o “Chove nos Campos de Cachoeira”, que é o primeiro volume do Ciclo do Extremo Norte de Dalcídio. Marcando um momento muito esperado, há muito tempo que esse livro está fora de catálogo. Um livro que ficou muito bonito, que nos dá muita alegria ao fazer esse lançamento”, concluiu Jorge Panzera, presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará.

lançamento de livros

editora dalcídio jurandir

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro

Cultura
