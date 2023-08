Editais culturais do Banco da Amazônia estão abertos até dia 31 de agosto; saiba como se inscrever

Ainda estão abertas as inscrições para os editais de Patrocínios e Pautas do Espaço Cultural 2024 do Banco da Amazônia. Os interessados em participar podem se inscrever até dia 31 de agosto de forma gratuita pela internet, preenchendo o formulário disponível no site oficial da agência bancária. É necessário ficar atento aos requisitos para ficar entre os aptos a participar, como por exemplo, iniciativas relevantes para o desenvolvimento regional, que exaltam a cultura local, fortalecendo a identidade amazônica, e, o desenvolvimento sustentável na região. Serão disponibilizados mais de R$ 3 milhões para impulsionar os projetos selecionados.

Os projetos devem ser anexados em um campo específico do formulário de inscrição, no formato PDF com o tamanho de até 2MB. Assim que inscritos, os projetos serão submetidos a um processo de seleção e os escolhidos terão a oportunidade de serem realizados no período entre dia 2 de abril a 30 de dezembro de 2024. Já as exposições ocorrem entre março do próximo ano até janeiro de 2025.

No caso do edital de Patrocínio, o investimento será no valor de aproximadamente R$ 2,85 milhões, enquanto o edital de Pautas do Espaço Cultural ficará com cerca de R$ 30 mil.

Um dos projetos que já recebeu o patrocínio da agência amazônida foi o curso de designer de sobrancelhas “Mulheres Inspiradoras”. O projeto busca desenvolver e expandir a competência e autonomia financeiras de cerca de 72 mulheres, entre as idades de 18 a 59 anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Foram realizadas com elas oficinas de capacitação, palestras, rodas de conversa sobre violência contra mulher, direitos sociais e mulheres e gênero, além de atendimento psicossocial e atividades físicas - que são desenvolvidas uma vez por semana às segundas-feiras.

Segundo o secretário executivo do Banco da Amazônia, Alcir Erse, os editais servem para firmar a missão da instituição em ajudar no crescimento e na preservação da região.

“Reforçamos nosso compromisso com a promoção da cultura e o desenvolvimento sustentável da região amazônica, incentivando a criação artística e a preservação da rica identidade cultural dessa importante parte do país”, acrescentou.