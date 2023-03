Fundação Cultural do Pará prorroga edital Novos Contemporâneos para novos talentos

O Prêmio Novos Contemporâneos, da Fundação Cultural do Pará (FCP), teve as inscrições prorrogadas até a próxima sexta-feira, 31, de forma on line e gratuita. O edital vai selecionar até 20 artistas iniciantes que participarão de exposição coletiva com obras inéditas, em diferentes segmentos das artes visuais, que residam em Belém e no interior do estado. Podem concorrer obras de desenho, gravura, pintura, objeto, instalações, escultura, vídeo fotografia e arte urbana em qualquer outro suporte, formato ou linguagem das artes visuais.

Esta é a primeira edição dos Novos Contemporâneos, que objetiva reconhecer e incentivar a produção artística emergente nas diferentes regiões da Amazônia Paraense. Para se inscrever, preencha o formulário de inscrição disponível aqui. Confira o edital aqui.

O edital vai distribuir R$ 140 mil em prêmios, que serão distribuídos entre os selecionados ficando R$ 7 mil para cada um. Os premiados irão expor os trabalhos na Galeria Benedito Nunes, da FCP, em dezembro deste ano.

A diretora de Interação Cultural da FCP, Cláudia Pinheiro, explica que o edital é voltado a artistas iniciantes que não tiveram a oportunidade de expor em uma galeria porque possui poucas obras ou não possui um portfólio grande que possa concorrer com artistas de longa carreira em outros editais. O critério para concorrer no certame é nunca ter realizado uma exposição individual.

“O sentido desse edital é acolher as pessoas que têm pouca produção artística. A Fundação Cultural vem buscando diminuir as desigualdades, facilitando o acesso de artistas de outras regiões do Pará, que sempre estiveram à margem do beneficiamento das políticas públicas”, observa.

O artista plástico e professor de Artes Visuais da Unama, Jorge Eiró, avalia que esse edital é uma boa oportunidade para jovens talentos se inserirem no mercado de trabalho. “Esse edital é bacana porque contempla um segmento, de quem não tem currículo, carreira e nem profissão solidificada, que perde para os artistas com mais produção (nos editais abertos a todos os artistas)”.

“Percebo jovens artistas conheço com trabalhos muito interessantes, domínio técnico, mas que ainda estão encantados com o fazer artístico sem investir na sua inserção no mercado. Editais de fomento fazem parte da rede profissional de arte. É preciso adquirir o senso profissional e compreender esses mecanismos para viabilizar a produção”, opina Eiró.

Os candidatos precisam comprovar residência fixa no Pará e ter idade igual ou superior a 16 anos. Mais informações ou dúvidas sobre o edital podem ser conseguidas pelo e-mail premionovoscontemp@gmail.com e pelo telefone (91) 3202-4313.