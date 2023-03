Ministério da Cultura seleciona empreendedores brasileiros para evento na Argentina

O Ministério da Cultura (MinC) está com inscrições abertas para o primeiro edital do ano. O projeto tem o objetivo de selecionar 90 empreendedores culturais dos setores: audiovisual, circo, dança, teatro, design, editorial, hip hop, música e games, para a participação em uma das rodadas de negócios da 7ª edição do Mercado de Indústrias Culturais Argentinas (MICA). Vale ressaltar que o Brasil é o convidado de honra do evento, que será realizado entre os dias 1º e 4 de junho, no Centro Cultural Kirchner, em Buenos Aires.

De acordo com a ministra da cultura, Margareth Menezes, é uma oportunidade de estreitar as relações e ainda fortalecer o setor econômico e o intercâmbio entre as culturas. “Por isso, decidimos abrir este edital”, afirmou. O edital destinará R$ 793 mil para viabilizar a ida e permanência, em Buenos Aires, dos empreendedores culturais selecionados, bem como o retorno ao Brasil. As inscrições estão abertas até às 18h do dia 31 de março de 2023.

Saiba como participar do edital

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever neste através do site “Mapas Cultura”, até as 18h do dia 31 de março. O regulamento completo do Edital também está disponível na mesma plataforma.

No registro, os empreendedores culturais deverão escolher o perfil de participação (vendedor ou comprador). Entre os critérios de avaliação estão a diversidade, a representatividade, a inclusão e a criatividade das propostas. O edital obedecerá, ainda, ao critério de distribuição regional, de forma a contemplar, pelo menos, um vendedor por região brasileira, em cada setor.

O MICA é um evento central do sistema de políticas públicas voltado exclusivamente para a comercialização de produtos e serviços, e para o fortalecimento dos setores das indústrias culturais na Argentina e a nível internacional. O encontro tem o intuito também de estimular reuniões entre instituições governamentais de cultura da Argentina e de outras nações.

