Ed Gama é assaltado e desabafa: “Rasparam minha conta”

O humorista Ed Gama foi assaltado na última quinta-feira, 4 de junho, e teve seu celular roubado. Após o crime, o artista perdeu o acesso a contas pessoais e bancárias, mas não ficou ferido.

Em suas redes sociais, Ed Gama fez um apelo público aos seus seguidores. Ele pediu que não enviassem dinheiro a ninguém em seu nome, alertando sobre possíveis golpes. "Não sou eu", afirmou o humorista, complementando que "Os caras rasparam minha conta".

Dificuldades e bloqueio de contas

O artista informou que conseguiu bloquear o aparelho celular e suas contas bancárias. No entanto, ele ainda não conseguiu reaver o controle total de seus dados e sistemas. Ed Gama também destacou a dificuldade em manter a privacidade de suas redes sociais após o ocorrido.