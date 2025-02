“É o samba mais bonito de 2025”, diz comentarista carnavalesco sobre enredo da Grande Rio

O comentarista carnavalesco e jornalista Aydano André Motta destacou a força do enredo da Grande Rio para o Carnaval 2025, que tem o Pará como inspiração. Segundo ele, os carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad – conhecidos juntos como “Boraddad” na bolha do carnaval – desenvolveram uma abordagem única, fugindo do que costumava ser chamado de “enredo CEP”, ou seja, apenas uma homenagem genérica a um estado.

“A Grande Rio não traz apenas um enredo sobre o Pará, mas sim sobre uma história incrível de um estado riquíssimo, cheio de narrativas fascinantes”, explicou Aydano. Para ele, a escolha do tema resultou em um samba memorável. “Para mim, é o samba mais bonito de 2025. Ele é muito bonito, muito interessante”, afirmou.

O jornalista também acompanhou os ensaios da escola na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, e destacou a entrega dos componentes. “A escola está cantando com muita paixão o samba”, pontuou.

ASSISTA: