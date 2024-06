Dupla sertaneja faz show lotado após viralizar com vídeo de plateia vazia

A dupla sertaneja Felipe e Matheus, formada pelos músicos Felipe Botelho Santos e Matheus Franceschini, voltou a fazer um show na cidade de Araguaína, em Tocantins, neste sábado, 1º, desta vez com a plateia lotada. A dupla havia viralizado na última quinta, 30, após publicar um desabafo por ter feito uma apresentação vazia.

Os dois haviam subido ao palco da Expoara 2024, a Exposição Agropecuária de Araguaína, no evento intitulado como 1.º Sunset Bruto, na quinta. No sábado, eles se apresentaram na boate da Expoara.

Vídeos compartilhados nos stories do Instagram da dupla mostraram a casa cheia com pessoas dançando e cantando. Os músicos apresentaram canções como Amor na Praia, de Nattan, Gosta de Rua, de Felipe e Rodrigo, e Boate Azul, de Bruno e Marrone.

Relembre o caso

Felipe e Matheus haviam compartilhado um vídeo no Instagram na última quinta mostrando que haviam feito um show para uma plateia vazia como parte do Expoara 2024. Para entrar, era necessário doar 1kg de alimento.

No Instagram da dupla, Felipe publicou um vídeo do momento com um relato: "Na hora da abertura do show me arrepiei todo. Minutos antes de começar, o Matheus me disse: ‘Daqui a um tempo, vamos fazer tanto sucesso que não vai caber o povo para nos ver’ Eu estava forte, mas, depois dessa fala, tive que segurar, porque não é fácil. Vivemos o nosso sonho com muito amor e seguimos firmes e fortes. Desistir não é uma opção".

Em entrevista ao G1, os músicos deram mais detalhes sobre o ocorrido: "Esperamos até umas 19h. Não chegou ninguém e falamos: ‘Vamos começar mais tarde’. Todo mundo foi pra casa e quando foi 21h a gente voltou, e não tinha ninguém, também". Eles deram início ao show na esperança de que a música atraísse visitantes, mas a situação não melhorou.