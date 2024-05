Cantor sertanejo morre dias após assinar seu 1° contrato musical

O cantor sertanejo, Guilherme Leon, morreu após sofrer um acidente de carro na rodovia Raposo Tavares, em Mairinque, São Paulo. Ele acabava de voltar de Goiânia (GO), onde tinha assinado o seu primeiro contrato com uma gravadora. O caso aconteceu no último sábado (18/05).

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), o cantor foi socorrido e levado para uma unidade de pronto-atendimento da cidade, mas não conseguiu resistir aos ferimentos e morreu no local. Ele estava acompanhado de sua esposa, que sofreu apenas ferimentos leves.

A Polícia Civil (PC) conseguiu localizar e prender o culpado pelo acidente, que saiu do local sem prestar socorro. Em seu depoimento, o responsável alegou que fugiu do local, pois precisava de atendimento médico e admitiu estar sob o efeito de bebidas alcoólicas.

Na quarta-feira (15), Guilherme foi até uma gravadora na cidade de Goiânia, local onde entrou pela primeira vez em um estúdio para gravar uma música. No dia seguinte (16), estrelou um videoclipe na cidade e assinou o seu primeiro contrato com a gravadora.