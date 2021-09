Após agressividade de Nego do Borel em reality, Duda Reis detona a Record

O comportamento do cantor Nego do Borel vem causando tumulto dentro de "A Fazenda" e fora da casa também. Neste domingo (19), a ex-namorada do artista, Duda Reis, chegou a se pronunciar nas redes redes sociais e atacou a equipe do cantor.

"A equipe do cantor foi extremamente infeliz no seu comunicado. Além de não contarem com a verdade, encorajou a equipe do próprio a postar os vídeos de extrema agressividade do 'artista' que eles representam. Seria de bom tom mostrar o comportamento agressivo ao chutar portas e jogar um balde usando de extrema força na direção de uma mulher (mais uma, né?).

"Também acho que seria interessante a equipe postar o vídeo no qual o cliente coloca a mão no seio da mulher (que estava completamente fora de si devido à bebida) e que ela retira a mão do mesmo. E mulheres, eu lamento muito por comportamentos machistas como esses, lamento por pessoas seguirem ainda agressores, lamento por agressores terem 'fãs' e lamento por termos que nos provar a cada segundo",continuou a atriz. Veja imagens: