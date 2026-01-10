Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dublador de Al Pacino pede doações após diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica

Sobrinho do dublador explicou a situação que ele está passando

Estadão Conteúdo

O dublador Ricardo Schnetzer está pedindo ajuda financeira aos fãs após ter sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). O anúncio foi feito em um vídeo no seu perfil no Instagram na última sexta-feira, 9.

Schnetzer ficou conhecido por ter dublado personagens de atores como Al Pacino, Richard Gere e Nicholas Cage em diversos filmes, sendo ouvido também em desenhos como Capitão Planeta e Caverna do Dragão.

No vídeo, Victor Vaz, seu sobrinho e também dublador, explica a situação: "Neste momento, ele precisa de uma cuidadora, fazer tratamento de fisioterapia. Só o dinheiro que ele ganha da aposentadoria, infelizmente, não dá." Ricardo aparece brevemente e diz: "Oi pessoal. Muito obrigado, mesmo, a todos vocês".

A vaquinha online tem como meta arrecadar R$ 200 mil. Até por volta das 19h deste sábado, 10, cerca de R$ 54 mil já haviam sido arrecadados. É possível fazer a doação pelo site da campanha ou via chave-pix.

O que é esclerose lateral amiotrófica

A esclerose lateral amiotrófica é um distúrbio causado pela morte de neurônios motores - que enviam comandos aos músculos e resultam em movimento. É uma condição dolorosa, debilitadora, degenerativa e progressiva sem cura, que pode levar à paralisia irreversível.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ricardo Schnetzer

dublagem

Al Pacino

esclerose lateral amiotrófica (ELA)
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

TREME O MANGUEIRÃO

Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'

A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

10.01.26 21h42

Ê FARAÓ

Anitta transforma Ensaios em micareta com set de clássicos do Carnaval

A artista trouxe pela primeira vez o show de pré-Carnaval para o Norte do país

10.01.26 21h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENSAIOS DA ANITTA

'Anitters' apostam em prata, brilho e signos para os Ensaios da Anitta em Belém

Fãs capricharam nos looks com a proposta "Cosmos", tema do show em 2026

10.01.26 20h21

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda