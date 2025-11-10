Dua Lipa vai a jogo de futebol na Argentina às vésperas de show no Brasil
Dua Lipa esteve em Buenos Aires nesse domingo, 9. Ela foi flagrada no estádio La Bombonera, em um jogo entre o Boca Juniors e o River Plate. Sua passagem pelo país será curta, já que a cantora fará dois shows no Chile, entre 11 e 12 de novembro, antes de chegar ao Brasil. Por aqui, ela se apresenta no próximo sábado, 15, em São Paulo, seguida por outro show no Rio de Janeiro, no dia 22 de novembro.
Alguns fãs de Dua Lipa aproveitaram a oportunidade para pedir por autógrafos e conversar com a cantora, em momento que foi filmado e publicado nas redes sociais. Em outro vídeo, Dua Lipa aparece acenando para os fãs e sorrindo, durante o jogo.
O motivo da visita da cantora na Argentina foram seus dois shows no Estádio Monumental entre 7 e 8 de novembro, que também foram registrados nas redes sociais.
Dua Lipa no Brasil em 2025
Dua Lipa, que já se apresentou no Rock in Rio e em São Paulo em 2022, trará ao Brasil a turnê Radical Optimism. A artista se apresentará em São Paulo, no dia 15 de novembro, no MorumBIS, além do Rio, na Área Externa da Farmasi Arena, no dia 22.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA