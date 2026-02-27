'Dragon Ball' ganha exposição gratuita em SP para celebrar 40 anos da franquia

O anime Dragon Ball completou 40 anos nessa quinta-feira, 26, e os fãs de São Paulo podem celebrar a saga de Goku, Gohan, Vegeta e companhia em uma exposição inédita e gratuita no segundo piso do Shopping Light, no centro da cidade.

A mostra Do Anime para a Metrópole, que vai até o dia 13 de março, reúne 10 grafites de artistas brasileiros que mesclam cenários icônicos da capital paulista ao universo criado por Akira Toriyama.

O funcionamento da exposição ocorre de segunda a sábado, das 9h às 21h, e aos domingos, das 12h às 18h. "São 10 grafites que conectam heróis e vilões aos cenários icônicos da metrópole, unindo cultura pop e arte urbana em uma experiência gratuita e imperdível", diz o comunicado divulgado à imprensa.

O projeto é uma iniciativa do Ministério da Cultura, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, da Catavento Cultural e Educacional e das Fábricas de Cultura .

Criado em 1986, o anime Dragon Ball se tornou uma das produções japonesas de maior sucesso ao redor do mundo. A série acompanha as aventuras do saiyajin Goku e sua família e amigos contra diversos alienígenas.

Em 1989, a sequência Dragon Ball Z aumentou ainda mais a popularidade da animação. O êxito da obra de Akira Toriyama é tamanho que, 40 anos depois, novas histórias da franquia continuam sendo produzidas em mídias como filmes, séries, videogames, animes e mangás.

SERVIÇO

O que: Do Anime para a Metrópole: 'Dragon Ball' Quando: 13 de fevereiro a 13 de março de 2026; de segunda a sábado, das 9h às 21h, domingos, das 12h às 18h Onde: Shopping Light - 2º piso (R. Cel. Xavier de Toledo, 23 - República - São Paulo/SP) Quanto: Entrada gratuita