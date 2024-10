Doramas com Kim Yoo-jung: conheça 3 produções com a atriz sul-coreana

A atriz Kim Yoo-jung, da Coreia do Sul, faz sucesso em diversos K-dramas. Aos 25 anos, a artista já participou de mais de 20 filmes e mais de 25 doramas. Confira abaixo três dramas sul-coreanos com Kim Yoo-jung.

VEJA MAIS

Dorama “Meu Demônio Favorito” (2023)

K-drama "Meu Demônio Favorito", dorama de romance e fantasia (Reprodução)

Sinopse: O demônio Jeong Gu-won (Song Kang) garante a vida eterna fazendo acordos duvidosos com humanos e, assim, ele alimenta seus poderes. Antes de se envolver com Do Do-hee (Kim Yoo-jung), ele considerava os humanos seres inferiores - mas tudo muda quando a arrogante e desconfiada herdeira chega. Jeong Gu-won perde os poderes e precisa de um novo acordo para recuperá-los, mas tudo pode ser arriscado pela paixão.

Classificação: 14 anos

Gênero: Romance, Fantasia

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix,

Dorama “Love In The Moonlight” (2016)

K-drama "Love in the Moonlight", dorama de romance de época (Reprodução)

Sinopse: A especialista em relacionamentos Hong Ra-on (Kim Yoo-jung) dedica a vida para ajudar jovens casais e, para isso, se disfarça como um rapaz, conhecido por Sam Nom. Quando conhece Lee Yeong (Park Bo-gum), em um dos aconselhamentos, eles se aproximam. Ele não sabe que Sam Nom, na verdade, é Hong Ra-on e ela também não desconfia que ele é o herdeiro do trono.

Classificação: 14 anos

Gênero: Drama, Romance de Época

Episódios: 19

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

Dorama “Backstreet Rookie” (2020)

K-drama "Backstreet Rookie", dorama de comédia e romance (Reprodução)

Sinopse: Aos 22 anos, Jung Saet-byu (Kim Yoo-jung) é bonita e talentosa em tudo que faz. Há três anos, Choi Dae-hyun (Ji Chang-wook) ficou marcado em sua memória e, desde então, ela é apaixonada por ele. Dono de uma loja de convenicência, o negócio do rapaz vai de mal a pior e, por isso, ele precisa contratar alguém que o ajude. Jung Saet-byu decide se candidatar à vaga. Aos poucos, eles se aproximam e sentimentos começam a surgir.

Classificação: 12 anos

Gênero: Comédia, Romance

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix e Viki

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)