Dorama 'Véspera': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama "Véspera", de 2022, é original da Coréia do Sul. Este K-drama de melodrama, disponível na Netflix e no Viki, é dirigido por Park Bong-seop e estrelado por Seo Yea-ji, Park Byung-eun, Yoo Sun, Lee Sang-yeob, Lee Il-hwa e Lee Ha-yul. A série também é conhecida como "Eve".

O dorama "Véspera", de 2022, está disponível na Netflix e no Viki (Divulgação)

Sinopse de "Véspera"

Uma jovem (Seo Yea Ji) muito apegada aos pais traça um plano de vingança que vai durar cerca de 13 anos, tudo por conta de um evento traumático que levou a morte de seu pai. Como culpado, ela entende se tratar de um poderoso CEO (Park Byung Eun) de uma grande empresa. Para conseguir alcançar o seu objetivo, ela embarcará numa jornada que envolverá um divórcio que pode custar mais de US$ 1 bilhão e assim acabar com o império do CEO. Acontece que até lá ela não terá vida fácil, então depois de um certo ponto, já não há caminho para voltar. Um melodrama que envolve mentiras, poder e manipulação.

Veja o trailer de "Véspera"

Qual o elenco de "Véspera"?

O elenco de "Véspera" é formado por Seo Yea-ji, Park Byung-eun, Yoo Sun, Lee Sang-yeob, Lee Il-hwa e Lee Ha-yul.

A produção sul-coreana é estrelada por Seo Yea-ji, Park Byung-eun, Yoo Sun, Lee Sang-yeob, Lee Il-hwa e Lee Ha-yul. (Divulgação)

Quantos episódios tem "Véspera"?

Na Netflix, o dorama "Véspera" tem 1 temporada com 10 episódios. Enquanto no Viki, a plataforma conta com 1 temporada com 16 episódios.

Onde assistir "Véspera"?

O K-drama "Véspera" está disponível na Netflix e no Viki.

Qual a classificação do dorama "Véspera"?

A Netflix classificou a série para ser assistida apenas para pessoas maiores de 16 anos, enquanto o Viki classificou para maiores de 18 anos.

Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de