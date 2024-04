Dorama 'Uma Advogada Extraordinária': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama “Uma Advogada Extraordinária", de 2022, é original da Coreia do Sul. Este K-drama, disponível na Netflix, é dirigido por Yoo In-shik e estrelado por Park Eun-bin, Kang Tae-oh e Kang Ki-young.

O K-drama "Uma Advogada Extraordinária" está disponível na Netflix (Reprodução)

Sinopse de “Uma Advogada Extraordinária”

A advogada Woo Young Woo (Park Eun Bin), de 27 anos, é uma jovem brilhante no espectro autista. Na infância, Woo Young Woo sofria bullying e tinha apenas uma amiga. Criada pelo pai solteiro, ela se torna uma excelente profissional e, com um alto QI, se forma na Universidade Nacional de Seoul. A inteligência e memória fotográfica de Woo Young Woo garantem a ela um emprego num grande escritório de advogacia, e agora a jovem trabalha com casos criminais incomuns e completos. Apesar do talento como advogada, ela tem dificuldades em manter interações sociais, fazendo com que a classifiquem como esquisita e solitária. No decorrer da jornada, Woo Young Woo conhece novas pessoas que transformam sua vida.

Qual o elenco de “Uma Advogada Extraordinária”?

O elenco de "Uma Advogada Extraordinária" é formado por Park Eun-bin, Kang Tae-oh, Kang Ki-young, Kim Hieora, Koo Kyo-hwan e Ha Yoon-kyung.

"Uma Advogada Extraordinária" é um dorama da Coreia do Sul (Reprodução)

Quantos episódios tem "Uma Advogada Extraordinária"?

"Uma Advogada Extraordinária" tem uma temporada com 16 episódios. Cada um tem cerca de 70 minutos de duração.

Onde assistir "Uma Advogada Extraordinária"?

O K-drama "Uma Advogada Extraordinária" está disponível na Netflix.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)