Dorama 'Sky Castle': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama “Sky Castle", de 2018, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de comédia e família, disponível na Netflix e no Viki, é dirigido por Jo Hyun-tak e estrelado por Yum Jung-ah, Lee Tae-ran e Jeong Jun-ho.

Sinopse de “Sky Castle”

Sky Castle é um condomínio luxuoso onde vivem os mais ricos e prestigiados do subúrbio de Seoul, capital da Coreia do Sul. Mães obcecadas pelo sucesso dos filhos, Han Seo-jin (Yum Jung-ah), No Seung-hye (Yoon Se-ah), Jin Jin-hee (Oh Na-ra) e Lee Myung-joo (Kim Jung-nan) desejam que seus herdeiros entrem nas melhores universidades da região e tenham uma carreira tão bem sucedida quanto os pais. Elas são capazes de tudo para ver o crescimento dos filhos. Após o filho de Lee Myung-joo entrar para a faculdade de medicina, a família passa a morar no condomínio, onde há rivalidade entre mães e seus objetivos pessoais.

Veja o trailer de “Sky Castle”

Qual o elenco de “Sky Castle”?

O elenco de "Sky Castle" é formado por Yum Jung-ah, Lee Tae-ran, Jeong Jun-ho, Yoon Se-ah, Oh Na-ra e Kim Jung-nan.

Quantos episódios tem "Sky Castle"?

"Sky Castle" tem uma temporada com 20 episódios. Cada um tem cerca de 70 minutos de duração.

Onde assistir "Sky Castle"?

O K-drama "Sky Castle" está disponível na Netflix e no Viki.

