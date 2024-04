Dorama com final feliz: conheça 5 K-dramas disponíveis em streaming

As produções do leste e sudeste da Ásia são chamadas de doramas. Dependendo do país de origem, eles podem ser classificados como K-dramas (Coreia do Sul), J-dramas (Japão) ou C-dramas (China), por exemplo. Essas obras são dos mais variados gêneros, como romance, terror, suspense e comédia. Conheça 5 doramas com final feliz disponíveis em streaming.

Dorama “Sua Vida Privada” (K-drama)

Sinopse: Sung Deok-Mi (Park Min-Young) atua na curadoria de uma galeria de artes conceituada que passa por problemas de reputação após a prisão dos donos, acusados de desvio de dinheiro. Fora do trabalho, Seong Deok-Mi é uma fã obcecada por um artista de K-pop. Quando o artista Ryan Gold (Kim Jae-wook), famoso mundialmente, assume a diretoria da galeria, a vida privada de Seong Deok-Mi corre risco.

Classificação: 12 anos

Episódios: 16

Onde ver: Viki, Apple TV e Netflix

Dorama “Romance Is a Bonus Book” (K-drama)

Sinopse: O escritor talentoso e bem-sucedido Cha Eun-Ho (Lee Jong Suk) trabalha como chefe de uma editora. Por outro lado, Kang Dan-i (Lee Na-young) acabou de perder o emprego. Ela, divorciada, e ele, solteiro. Amigos de infância, eles se reencontram e se apaixonam.

Classificação: 12 anos

Episódios: 16

Onde ver: Netflix

Dorama “True Beauty” (K-drama)

Sinopse: Joo Kyung (Moon Ga Young) leva uma vida dupla no que se refere a sua aparência. Graças a tutoriais na internet, ela se torna mestre em maquiagem e transformação, e se torna uma deusa da beleza. A única pessoa da escola que sabe sobre o segredo de Joo Kyung é Lee Su Hoo (Cha Eun Woo), um aluno naturalmente bonito e com talento para o basquete.

Classificação: 14 anos

Episódios: 16

Onde ver: Viki

Dorama “Porque Esta é a Minha Primeira Vida” (K-drama)

Sinopse: Nam Sae-Hee (Lee Min Ki) e Yoon Ji-Ho (Jung So-min) estão no início dos 30 anos. Ele conseguiu finalmente a casa própria, mas o financiamento é muito alto. Ela, por outro lado, ganha mal e desistiu de marcar encontros devido sua situação financeira. Situações levam Yoon Ji Ho a ser inquilina de Nam Sae Hee e eles passam a dividir a mesma casa.

Classificação: 14 anos

Episódios: 16

Onde ver: Viki, Netflix e Apple TV

Dorama “Suspicious Partner” (K-drama)

Sinopse: Eun Bong Hee (Nam Ji-hyun) é uma estagiária de promotoria que tem a grande oportunidade de trabalhar em um caso de assassinato com o famoso promotor Noh Ji Wook (Ji Chang-wook). Entretanto, tudo muda quando Eun Bong Hee se torna uma das suspeitas do caso. Agora Noh Ji Wook trabalha para ajudar a inocentá-la.

Classificação: 16 anos

Episódios: 20

Onde ver: Kocowa, Viki, Netflix e Apple TV

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)