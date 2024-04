Dorama 'A Esposa do Meu Marido': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama “A Esposa do Meu Marido”, de 2024, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de romance e ficção-científica, disponível no Prime Video, é estrelado por Park Min-young, Na In-woo, Song Ha-yoon e Yi-Kyeong Lee.

Em "A Esposa do Meu Marido", uma mulher busca vingança após ser traída (Reprodução)

Sinopse de “A Esposa do Meu Marido”

Kang Ji-won (Park Min-young) é uma paciente de câncer em estado terminal. Ela descobre, da pior forma, que seu marido, Park Min-Hwan (Lee Yi-kyeong), e sua melhor amiga, Jeong Soo-min (Song Ha-yoon), a traíram. De maneira inesperada, Kang Ji-won ganha uma segunda chance para viver e volta 10 anos no passado. Agora, ela deseja vingança e, para isso, conta com a ajuda de Yu Ji-hyuk (Na In-yoo), o diretor da companhia em que trabalha.

Veja o trailer de “A Esposa do Meu Marido”

Qual o elenco de “A Esposa do Meu Marido”?

O elenco de "A Esposa do Meu Marido" é formado por Park Min-young, Na In-woo, Song Ha-yoon, Yi-Kyeong Lee, Yoo Hee-Yeon, Baek Eun-ho e Yang Joo-ran.

O K-drama "A Esposa do Meu Marido" tem 16 episódios (Reprodução)

Quantos episódios tem "A Esposa do Meu Marido"?

"A Esposa do Meu Marido" tem uma temporada com 16 episódios. Cada um tem cerca de 70 minutos de duração.

Onde assistir "A Esposa do Meu Marido"?

O K-drama “A Esposa do Meu Marido” está disponível no Prime Video.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)