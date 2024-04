Dorama 'First Love: Hatsukoi': saiba qual a história e onde assistir ao J-drama

O dorama “First Love: Hatsukoi”, de 2022, é original do Japão. Este J-drama de romance, disponível na Netflix, é inspirado nos álbuns "First Love" (1999) e "Hatsukoi" (2018) do artista japonês Hikaru Utada e estrelado por Hikari Mitsushima, Takeru Satoh e Rikako Yagi.

VEJA MAIS

Após duas décadas, eles se reencontram em diversas situações da vida (Reprodução)

Sinopse de “First Love: Hatsukoi”

No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, Yae Noguchi (Hikari Mitsushima) e Harumichi Namiki (Takeru Satoh) se apaixonam. O sonho de Noguchi é ser comissária de bordo, mas, após um trágico acidente, ela desiste. Por outro lado, Namiki tenta, sem sucesso, ser piloto das Forças de Autodefesa do Japão. Após duas décadas, eles se reencontram em diversas situações da vida.

Veja o trailer de “First Love: Hatsukoi”

Qual o elenco de “First Love: Hatsukoi”?

O elenco de "First Love: Hatsukoi" é formado por Hikari Mitsushima, Takeru Satoh, Rikako Yagi, Taisei Kido, Rikako Yagi, Aoi Yamada, Kaho, Towa Araki e Osamu Mukai.

J-drama "First Love: Hatsukoi", dorama de romance (Reprodução)

Quantos episódios tem "First Love: Hatsukoi"?

"First Love: Hatsukoi" tem uma temporada com 9 episódios. Cada um tem cerca de 50 minutos de duração.

Onde assistir "First Love: Hatsukoi"?

O J-drama “First Love: Hatsukoi” está disponível na Netflix.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)