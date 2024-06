Dorama 'Peões do Amor': saiba qual a história e onde assistir ao C-drama

O dorama “Peões do Amor", de 2024, é original da China. Este C-drama de época e romance, disponível no Viki e Apple TV, é dirigido por Bai Yun Mo, Lu Hao Ji Ji e Ma Shi Ge e estrelado por Wu Jin Yan, Wang Xing Yue e Chen Xin Hai.

O dorama "Peões do Amor"/"The Double" é original da China (Reprodução)

Sinopse de “Peões do Amor”

O pai de Xue Fang Fei (Wu Jin Yan), um magistrado, é preso injustamente e a jovem escapa por pouco. Ela conta com a ajuda de Jiang Li, filha de um diretor. Xue Fang Fei vai em busca de justiça e promete libertar seu pai. Para isso, ela assume a identidade de Jiang Li e planeja retornar à capital. A jovem recebe apoio do duque Xiao Heng (Wang Xing Yue) e luta contra problemas e desejos do coração. Durante a jornada, Xue Fang Fei precisa ser corajosa e determinada.

Veja o trailer de “Peões do Amor”

Qual o elenco de “Peões do Amor”?

O elenco de "Peões do Amor" é formado por Wu Jin Yan, Wang Xing Yue e Chen Xin Hai.

"Peões do Amor"/"The Double", C-drama, está disponível no Viki e na Apple TV (Reprodução)

Quantos episódios tem "Peões do Amor"?

"Peões do Amor" tem uma temporada com 20 episódios. Cada episódio tem cerca de 60 minutos de duração.

Onde assistir "Peões do Amor"?

O C-drama "Peões do Amor" está disponível no Viki e na Apple TV.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)