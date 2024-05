Dorama na Netflix: conheça 3 produções coreanas sobre viagem no tempo

Os doramas são produções do leste e sudeste da Ásia. Essas produções, denominadas conforme o país de origem, podem ser de diversos gêneros - como romance, comédia, terror e ficção-científica - e abordar os mais variados temas - família, amor e amizade, por exemplo. Confira três doramas disponíveis na Netflix sobre viagem no tempo.

VEJA MAIS

K-drama "Redescobrindo o Amor", dorama de romance com viagem no tempo (Reprodução)

Dorama “Redescobrindo o Amor” (K-drama)

Sinopse: Choi Ba-do (Son Ho-jun) e Ma Jin-joo (Jang Na-ra) são casados e pais de um filho pequeno. Cansados da rotina e da vida que levam, eles pensam em desistir do casamento. Entretanto, algo extraordinário acontece: eles voltam no tempo e acordam como jovens universitários de 20 anos.

Classificação: 14 anos

Episódios: 12

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

K-drama "O Mito de Sísifo", dorama de ficção-científica com viagem no tempo (Reprodução)

Dorama “O Mito de Sísifo” (K-drama)

Sinopse: Conhecido pelas altas habilidades como engenheiro de computação, Han Tae Sul (Cho Seung-woo) é famoso por sua bela aparência e grande senso de moda. Ele é responsável pela Quantum and Time Company, empresa fundada com o irmão mais velho, morto há 10 anos. Intrigado desde o incidente que tirou a vida do irmão, Han Tae Sul passa a receber novas informações sobre o fato. Agora, em busca pela verdade, ele é perseguido por Shin-Hye Park (Kang Seo Hae), uma guerreira do futuro.

Classificação: 16 anos

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix

K-drama "Olá? Sou Eu!", dorama de romance com viagem no tempo (Reprodução)

Dorama “Olá? Sou Eu!” (K-drama)

Sinopse: Ban Ha-ni (Choi Kang-hee) tem quase 40 anos e está solteira. Ocupando um cargo temporário no trabalho, ela sofre com falta de autoconfiança e vive com medo de ser demitida. De repente, sua versão de 17 anos aparece em sua frente. Bonita, otimista e ávida, Ban Ha-ni embarca na jornada de descobrir como se tornou quem é hoje.

Classificação: 12 anos

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)