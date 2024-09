Dorama 'My Roommate Is A Gumiho': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama "My Roommate Is A Gumiho", ou "Meu Colega de Quarto é um Gumiho", de 2021, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de fantasia e romance, disponível no Viki, é dirigido por Nam Sung Woo e estrelado por Jang Ki Yong, Hyeri e Kang Han Na.

K-drama "My Roommate Is A Gumiho"/"Meu Colega de Quarto é um Gumiho", dorama de fantasia e romance (Reprodução)

Sinopse de "My Roommate Is A Gumiho"/"Meu Colega de Quarto é um Gumiho"

Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong) passou os últimos 999 anos fingindo ser um professor, quando, na verdade, é um gumiho - uma raposa mística de nove caudas que rouba a energia humana. Ele planeja se tornar humano e, para isso, vem juntando a energia coletada em uma pérola. Entretanto, seus planos são frustrados quando a estudante Lee Dam (Hyeri) engole a pérola sem querer, deixando Shin Woo Yeo sem esperanças. A jovem quase morre com o feito e o gumiho em forma de humano sugere que eles vivam juntos, até que uma saída para o problema surja.

Veja o trailer de "My Roommate Is A Gumiho"/"Meu Colega de Quarto é um Gumiho"

Qual o elenco de "My Roommate Is A Gumiho"/"Meu Colega de Quarto é um Gumiho"?

K-drama "My Roommate Is A Gumiho"/"Meu Colega de Quarto é um Gumiho", dorama de fantasia e romance (Reprodução)

Quantos episódios tem "My Roommate Is A Gumiho"/"Meu Colega de Quarto é um Gumiho"?

"My Roommate Is A Gumiho"/"Meu Colega de Quarto é um Gumiho" tem uma temporada com 16 episódios. Cada episódio tem cerca de 60 minutos de duração.

Onde assistir "My Roommate Is A Gumiho"/"Meu Colega de Quarto é um Gumiho"?

O K-drama "My Roommate Is A Gumiho"/"Meu Colega de Quarto é um Gumiho" está disponível no Viki.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)