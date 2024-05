Dorama: conheça 3 C-dramas de comédia romântica no Viki

Os doramas são produções do leste e sudeste asiático. Divididas em episódios, essas produções têm características de séries norte-americanas e europeias e novelas latino-americanas. Normalmente, os doramas são classificados conforme o país de origem, podendo se chamar K-dramas (Coreia do Sul), J-dramas (Japão) e C-dramas (China), por exemplo. Conheça três C-dramas de comédia romântica disponíveis no Viki.

VEJA MAIS

C-drama "Meu Chefe", dorama de comédia romântica (Reprodução)

C-drama “Meu Chefe” (Viki)

Sinopse: Ao ser recrutada por um importante escritório de advocacia, Cheng Yao (Zhang Ruo Nan) está perto de se tornar uma grande advogada. Quando conhece seu colega de quarto, Qian Heng (Chen Xing Xu), ela não imagina que ele será seu supervisor direto no trabalho. Durante o período de treinamento no escritório, Cheng Yao passa por momentos difíceis, mas não desiste facilmente.

Classificação: 14 anos

Episódios: 36

C-drama "Somente Por Amor", dorama de comédia romântica (Reprodução)

C-drama “Somente Por Amor” (Viki)

Sinopse: Repórter de um dos principais jornais financeiros da China, Zheng Shu Yi (Bai Lu) é uma jornalista de destaque e está decidida a conseguir uma matéria de capa. Para isso, ela fará de tudo até conseguir uma entrevista com Shi Yan (Dylan Wang), um dos CEOs mais prestigiados do país. Os caminhos dos dois se cruzam diversas vezes e logo eles percebem que seus destinos podem estar conectados.

Classificação: 14 anos

Episódios: 36

C-drama "Mergulhando em Seu Sorriso", dorama de comédia romântica (Reprodução)

C-drama “Mergulhando em Seu Sorriso” (Viki)

Sinopse: Lu Si Cheng (Xu Kai) é o capitão da ZGDX, uma equipe de e-sport formada apenas por homens. Após uma lesão na mão, o empresário do time busca por um substituto e encontra Tong Yao (Cheng Xiao), uma jogadora amadora, habilidosa e obcecada. Quando ela é recrutada, Lu Si Cheng a rejeita, mas logo a aceita como aprendiz.

Classificação: 14 anos

Episódios: 31

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)