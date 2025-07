Dona Onete é homenageada na série ‘Divas do Brasil’, que estreia em agosto na TV

A cantora paraense Dona Onete será uma das protagonistas da série documental “Divas do Brasil", que estreia na próxima segunda-feira (4), às 20h, no canal do SescTV. O programa tem como proposta prestar homenagem a grandes mulheres da música brasileira, com episódios inéditos lançados semanalmente durante o mês de agosto. As reapresentações ocorrem às quartas-feiras, 15h, às quintas, às 22h30, sábados, às 13h e domingos, 17h. Além de Dona Onete, a primeira temporada também dá destaque às artistas Gaby Moura, Tia Surica e Bruna de Paula.

Aos 86 anos, Dona Onete será a homenageada do episódio exibido no dia 25 de agosto. Considerada a Rainha do Carimbó Chamegado, ela compartilha com o público memórias da infância em Belém e no povoado de Cachoeira do Ariri, no interior do Pará. No documentário, a artista relembra sua trajetória como professora de História por mais de duas décadas, e como decidiu seguir carreira na música já na terceira idade. “Saí de Belém com 40 graus e cheguei no Rio com o calor que recebo do meu público”, brinca no palco.

Durante o episódio, Dona Onete canta sucessos como “Jamburana" e fala sobre sua relação com as tradições culturais do Pará, como o Círio de Nazaré e o carimbó, ritmo que embala gerações e a consagrou como uma das principais representantes da música amazônica.

A série é dirigida por Carolina Paiva, que idealizou o projeto durante as gravações de outro documentário, Foliar Brasil, no Pará. Segundo ela, a ideia surgiu após uma visita ao mercado do Ver-o-Peso, em Belém, enquanto ouvia uma música de Dona Onete. Carolina revela ter uma relação afetiva com o estado, onde mora sua avó, e conta que foi naquele momento que visualizou a proposta de retratar grandes mulheres da música brasileira.

“Dona Onete é um ícone da cultura brasileira e paraense. Ela se reinventou depois dos 60 anos e passou a lotar shows em cidades como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro”, observa Carolina.

Para a diretora, o destaque da artista mostra como a música brasileira é plural, diversa e democrática. “Ela é uma cantora cult, regional, admirada por todo o Brasil. Sua trajetória é uma referência de força, reinvenção e identidade cultural”, completa.

A escolha das personagens da série, de acordo com Carolina, foi pautada por critérios como representatividade, expressão cultural e diversidade musical. A produção reúne tanto artistas consagradas quanto novas vozes da música popular brasileira. “Queríamos mostrar a força de todas essas mulheres, das mais conhecidas às regionais que carregam suas comunidades em cada nota. O Brasil é um país de cantoras incríveis, e essa série é uma homenagem a todas elas”, explica.

Ela também ressaltou que “Divas do Brasil" é um projeto que visa refletir a diversidade da arte nacional. Segundo a diretora, o sucesso da primeira temporada pode abrir caminho para uma continuação. “Se houver uma segunda temporada, temos muitas outras histórias a contar. Cantoras que são famosas nacionalmente e outras que são referência em suas regiões, todas fundamentais para nossa cultura popular”, afirma.

EPISÓDIOS

Além de Dona Onete, o público poderá acompanhar os episódios com Gaby Moura, que abre a temporada no dia 4 de agosto. Ela relembra sua infância no Rio e a transformação da timidez em força no palco.

No episódio de 11, Tia Surica, presidente de honra da Portela, mostra sua história com a escola de samba e o amor pela comunidade. Já em 18, Bruna de Paula destaca a força do “samba das mulheres” ao lado de Gaby, celebrando o legado de cantoras como Alcione e Leci Brandão e seu papel como inspiração para novas gerações.

A série teve uma primeira exibição no canal Prime Box Brazil e agora chega ao SescTV, que se torna um novo espaço de valorização da música popular feita por mulheres do país.