Documentário sobre o Red Hot Chili Peppers chega à Netflix; saiba quando e o que esperar

A Netflix estreia em 20 de março o documentário The Rise of the Red Hot Chili Peppers, que revisita os anos iniciais da banda de Los Angeles e lança luz sobre o período formativo do grupo que se tornaria um dos maiores nomes da história do rock. A informação foi divulgada pela revista Variety.

Dirigido por Ben Feldman, o filme aborda a trajetória do Red Hot Chili Peppers a partir de suas origens e do impacto de Hillel Slovak, guitarrista original da banda, que morreu em 1988. A produção reúne entrevistas com Flea e Anthony Kiedis, além de pessoas próximas a Slovak, que relembram o início da banda e a relação de amizade construída ainda na juventude.

Bastidores e trajetória

O documentário propõe um olhar mais próximo sobre a evolução do grupo e sobre os laços que moldaram sua identidade artística. A narrativa também contextualiza como essas relações influenciaram a construção de uma carreira que atravessa mais de quatro décadas e inclui músicas como Under the Bridge e Californication.

Com mais de 120 milhões de discos vendidos em todo o mundo, o Red Hot Chili Peppers se consolidou como uma das bandas mais bem-sucedidas da história da música. O filme busca mostrar o caminho percorrido antes desse reconhecimento global.

Produzido pela Asta Entertainment, Submarine Entertainment e Polygram Entertainment, o documentário teve uma exibição reservada no Festival de Cannes no ano passado. Em seguida, passou por sessões fechadas em Los Angeles e Nova York, antes de ser adquirido pela Netflix.

Em comunicado, Ben Feldman afirmou que a produção retrata uma história centrada nas amizades que moldam identidades ao longo da vida e destacou a importância da confiança da banda e da família de Hillel Slovak para a realização do projeto. Ele também ressaltou a parceria com a Netflix para levar o documentário a um público global.

O filme conta com Marc D'Agostino como produtor, John Tarquinio na edição e tem como produtores executivos Dan Braun, Josh Braun, David Blackman, James Slovak e o próprio Feldman.