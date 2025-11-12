Documentário ‘O Refúgio’ tem pré-estreia nesta quarta (12) durante a Cúpula dos Povos, em Belém

Nesta quarta-feira (12), a partir das 15h, será realizada a pré-estreia do documentário “O Refúgio”, na Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal do Pará (UFPA). A sessão, com entrada gratuita, integra a programação inicial da Cúpula dos Povos, e também marca a abertura da ‘Mostra de Cinema da Terra’. Produzido em parceria com a comunidade quilombola de Cachoeira Porteira, o filme retrata a luta e o protagonismo dos territórios quilombolas da Amazônia na defesa da floresta e de sua identidade ancestral.

Localizada no alto rio Trombetas, em Oriximiná, no Pará, a Cachoeira Porteira abriga mais de 225 mil hectares de floresta e carrega mais de quatro séculos de resistência. O documentário foi dirigido por Rafael Duarte, com roteiro construído junto à comunidade e supervisão da antropóloga quilombola Juliene Pereira dos Santos. A montagem é de Jordana Berg e a fotografia de Marcos Salamonde.

Com uma abordagem considerada, segundo a produção, sensível e intimista, a obra percorre o cotidiano dos moradores, adentrando suas casas, suas conversas e suas rotinas.

O diretor explica que o processo de criação partiu do diálogo com a própria comunidade, que definiu o rumo das narrativas. “Realizar o documentário foi, antes de tudo, um exercício profundo de escuta”, afirmou.

Segundo Rafael, a equipe de filmagem foi recebida com hospitalidade e confiança. “O primeiro passo foi colocar meu trabalho à disposição da comunidade. As lideranças nos acolheram e participaram ativamente da construção do filme. As imagens nasceram da convivência e do respeito mútuo”, relatou Duarte.

As paisagens aéreas e os planos do rio Trombetas revelam o que o diretor chama de ‘linha de vida do território’, que guiou os ancestrais quilombolas rumo à liberdade e hoje sustenta a luta de novas gerações. O filme também aborda desafios contemporâneos enfrentados pela comunidade, como a exploração madeireira, o garimpo e a mineração, além de destacar alternativas sustentáveis que vêm sendo adotadas, como o turismo de base comunitária e os projetos de crédito de carbono.

Para Rafael Duarte, lançar o documentário neste momento, durante a Cúpula dos Povos, tem um significado especial. “Apresentar ‘O Refúgio’ agora é extremamente emblemático e necessário. O planeta busca respostas urgentes para a crise climática, e a Amazônia está no centro dessas discussões. Mostrar a força da comunidade de Cachoeira Porteira é lembrar ao mundo que existem povos que há séculos praticam a economia da floresta em pé”, destacou.

Ele acrescentou que a exibição em um contexto voltado à COP 30, que segue sendo realizada na capital paraense até o dia 21 de novembro, reforça a mensagem central da obra. “Levar essa voz para o contexto da COP é reafirmar que não há futuro possível, nem justiça climática, sem ouvir e respeitar os guardiões tradicionais da Amazônia”, afirmou.

O diretor destacou ainda que o público poderá conhecer uma Amazônia ‘vista de dentro’, contada pelos próprios protagonistas que a habitam. “O Refúgio é uma experiência sensorial e afetiva. Ele convida o espectador a enxergar a floresta não como um recurso, mas como um ser vivo, um espaço de memória, cultura e resistência. É uma oportunidade de reconhecer os quilombos como exemplos concretos de sustentabilidade e ancestralidade”, disse.

Após a pré-estreia em Belém, o documentário também será exibido durante a COP 30, na programação da Maloca, no dia 17 de novembro, às 18h. Realizado pela Bambalaio Filmes, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto conta com patrocínio do BTG Pactual, copatrocínio da Find e apoio da Systemica e da Villas Boas Radiofármacos.

SERVIÇO:

Pré-estreia do documentário ‘O refúgio’

Data: Quarta-feira, dia 12 de novembro

Horário: 15h

Evento: Mostra de Cinema da Terra na Cúpula dos Povos

Local: Faculdade de Artes Visuais (FAV), UFPA Prédio Anexo 1o andar – Sala de Projeção - Rua Igarapé Tucunduba, 794-882 – Guamám Belém – PA

Entrada: Gratuita