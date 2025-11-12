Agenda cultural desta quarta-feira (12/11) em Belém tem teatro, shows e exposições gratuitas

Além das discussões políticas e ambientais que movimentam Belém durante a COP 30, a capital paraense também respira cultura por todos os lados. Nesta quarta-feira (12/11), a programação se espalha por diferentes pontos da cidade, com atrações que vão do carimbó e do brega a espetáculos teatrais e exposições, convidando turistas e moradores a vivenciarem o melhor da arte e das tradições amazônicas. A agenda inclui shows gratuitos em várias partes da cidade também. Confira os detalhes abaixo:

A FreeZone COP 30, promovida pelo Instituto Cultural Artê, traz mais uma noite de programação musical diversificada, reunindo atrações folclóricas e shows de artistas paraenses. As apresentações no Palco 2 começam às 18h com o Grupo Folclórico Encantos do Sol, seguido pelo Grupo Folclórico Parananim (18h40) e o Grupo Folclórico Vaiangá (19h20). Na sequência, o público poderá conferir os shows de Junior Neves (20h), Luann Kassio (21h30), Thiago Costa (23h) e Allanzinho (0h).

Local: Praça da Bandeira - R. João Diogo, 316, no bairro da Campina;

Ingresso: gratuito e aberto ao público.

A cultura paraense marca presença na COP 30 com uma programação especial no Pavilhão Pará, localizado na Green Zone, no Parque da Cidade. Promovido pela Secult, o espaço funciona até 21 de novembro e reúne expressões artísticas que vão do carimbó ao brega. As atividades de hoje contam com apresentações como o Projeto de Extensão “Mãos e Melodia”, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), às 10h, e a Dança Indígena, com ênfase na ancestralidade e valorização do meio ambiente, apresentada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), às 16h. O ponto alto da programação será às 18h, no Palco Pará (térreo), quando o público é convidado a dançar carimbó com a Associação Cultural e Desportiva Trilhas da Amazônia.

Local: Green Zone da COP 30, localizado no Parque da Cidade - Avenida Júlio César, no bairro do Souza;

Ingresso: entrada gratuita e com acesso ao público.

O Espaço Cultural Apoena realiza o “Quartas Tropikais –-Edição Internacional”, com shows de Layse e Os Sinceros e o DJ Rony do Guamá. A programação traz um repertório autoral da artista paraense, mesclado a versões tropicais de sucessos internacionais embalados pelo ritmo do brega. A festa promete uma mistura de idiomas, batidas e estilos, em clima de baile dançante.

Horário: a partir das 20h;Local: Espaço Cultural Apoena - Duque de Caxias, 450, no bairro do Marco;

Ingresso: estão sendo vendidos a R$ 25.

O Teatro Waldemar Henrique recebe o espetáculo “Aguar o Tempo”, do Grupo In Bust Teatro com Bonecos. A montagem propõe uma imersão nas ancestralidades amazônidas e pessoais de cada intérprete, construindo um território poético onde memória e tempo se entrelaçam. Por meio de sons, objetos, máscaras e bonecos, o público é conduzido a uma noite imaginária em que as lembranças emergem e submergem entre o passado e o futuro, em um ritual cênico que celebra as raízes e a identidade da Amazônia.

Horário: às 20h;

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique - Av. Pres. Vargas, 645, no bairro da Campina;Ingresso: entrada gratuita.

O espaço Na Figueredo recebe a “Roda de Carimbó e Marabaixo”, com Priscila Cobra, Mestres Jaci e Ivamar, Suane Brazão e Ton Rodrigues. O encontro celebra as raízes sonoras e percussivas da Amazônia, dialogando com a Música Popular Brasileira (MPB) e com as tradições dos quilombos, em uma fusão de ritmos e culturas no mesmo palco. Antes da apresentação, haverá uma oficina de marabaixo ministrada por Suane Brazão e Mestre Ivamar, das 18h às 20h, com investimento de R$ 80 por pessoa.

Local: Na Figueredo - Av. Gentil Bittencourt, 449, no bairro de Nazaré;Horário do show: a partir das 20h;Ingresso para o show: Entrada antecipada (R$ 10 até às 19h), e, na hora, R$ 20.

A “Ópera I-Juca Pirama: aquele que deve morrer”, inspirada no poema de Gonçalves Dias, reúne em cena o Núcleo de Ópera da Bahia, o Coro Carlos Gomes de Belém, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e o grupo indígena Huni Kuin, do Acre. Cantada em português, a obra traz um prólogo em vídeo com Gilberto Gil como Croá e Paulo Coelho como Gonçalves Dias, além de figurinos criados por artesãos e coletivos indígenas sob direção do artista Bu’ú Kennedy.

Hora: às 20h;

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N, no bairro da Campina;

Ingresso: Ingressos estão à venda virtualmente pelo site Ticket Fácil. Os valores variam conforme o setor: Plateia, Varanda, Frisa e Camarotes de 1ª e 2ª Ordem custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia); Galeria, R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia); e Paraíso, R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

A Casa Ikeuara da Amazônia está com uma exposição em homenagem a Isac Tembé (Kamarar), jovem liderança do povo Tembé-Tenetehara assassinado em 2021. A mostra reúne fotografias, objetos pessoais, textos e um canto tradicional Tembé, em tributo à memória do professor.

Hora: 9h às 18h;

Local: Casa Ikeuara da Amazônia — Travessa Piedade, 638, Reduto (Praça da República);

Ingresso: entrada gratuita.