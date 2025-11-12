Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Agenda cultural desta quarta-feira (12/11) em Belém tem teatro, shows e exposições gratuitas

FreeZone, Pavilhão Pará, Theatro da Paz e espaços culturais recebem atrações especiais hoje

Amanda Martins
fonte

Thiago Costa é uma das atrações da Freezone da COP 30 (Sidney Oliveira/ Especial O Liberal)

Além das discussões políticas e ambientais que movimentam Belém durante a COP 30, a capital paraense também respira cultura por todos os lados. Nesta quarta-feira (12/11), a programação se espalha por diferentes pontos da cidade, com atrações que vão do carimbó e do brega a espetáculos teatrais e exposições, convidando turistas e moradores a vivenciarem o melhor da arte e das tradições amazônicas. A agenda inclui shows gratuitos em várias partes da cidade também. Confira os detalhes abaixo:

VEJA MAIS

image "Tainá e os Guardiões da Amazônia” reúne crianças e adultos em Belém pela defesa da floresta
CULTURA 'É uma grande honra para nós realizarmos essa pré-estreia na COP 30', destaca a produtora Virginia Limberger

image Alegorias da Grande Rio podem ser visitadas em Belém durante a COP30; saiba como
Peças que desfilaram no Carnaval 2025 e homenagearam a cultura paraense podem ser visitadas durante a COP30

image Cacique Raoni, Gilberto Gil e ministra Sônia Guajajara participam de evento Vozes da Sabedoria
Após o painel, foi exibido o documentário “Tuíre e a Casa das Mulheres Guerreiras”, em homenagem à força e ao legado de Tuíre Kayapó.

  • A FreeZone COP 30, promovida pelo Instituto Cultural Artê, traz mais uma noite de programação musical diversificada, reunindo atrações folclóricas e shows de artistas paraenses. As apresentações no Palco 2 começam às 18h com o Grupo Folclórico Encantos do Sol, seguido pelo Grupo Folclórico Parananim (18h40) e o Grupo Folclórico Vaiangá (19h20). Na sequência, o público poderá conferir os shows de Junior Neves (20h), Luann Kassio (21h30), Thiago Costa (23h) e Allanzinho (0h).

Local: Praça da Bandeira - R. João Diogo, 316, no bairro da Campina;
Ingresso: gratuito e aberto ao público.

  • A cultura paraense marca presença na COP 30 com uma programação especial no Pavilhão Pará, localizado na Green Zone, no Parque da Cidade. Promovido pela Secult, o espaço funciona até 21 de novembro e reúne expressões artísticas que vão do carimbó ao brega. As atividades de hoje contam com apresentações como o Projeto de Extensão “Mãos e Melodia”, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), às 10h, e a Dança Indígena, com ênfase na ancestralidade e valorização do meio ambiente, apresentada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), às 16h. O ponto alto da programação será às 18h, no Palco Pará (térreo), quando o público é convidado a dançar carimbó com a Associação Cultural e Desportiva Trilhas da Amazônia.

Local: Green Zone da COP 30, localizado no Parque da Cidade - Avenida Júlio César, no bairro do Souza;
Ingresso: entrada gratuita e com acesso ao público.

  • O Espaço Cultural Apoena realiza o “Quartas Tropikais –-Edição Internacional”, com shows de Layse e Os Sinceros e o DJ Rony do Guamá. A programação traz um repertório autoral da artista paraense, mesclado a versões tropicais de sucessos internacionais embalados pelo ritmo do brega. A festa promete uma mistura de idiomas, batidas e estilos, em clima de baile dançante.

Horário: a partir das 20h;Local: Espaço Cultural Apoena - Duque de Caxias, 450, no bairro do Marco;
Ingresso: estão sendo vendidos a R$ 25.

  • O Teatro Waldemar Henrique recebe o espetáculo Aguar o Tempo”, do Grupo In Bust Teatro com Bonecos. A montagem propõe uma imersão nas ancestralidades amazônidas e pessoais de cada intérprete, construindo um território poético onde memória e tempo se entrelaçam. Por meio de sons, objetos, máscaras e bonecos, o público é conduzido a uma noite imaginária em que as lembranças emergem e submergem entre o passado e o futuro, em um ritual cênico que celebra as raízes e a identidade da Amazônia.

Horário: às 20h;
Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique -  Av. Pres. Vargas, 645, no bairro da Campina;Ingresso: entrada gratuita.

  • O espaço Na Figueredo recebe a “Roda de Carimbó e Marabaixo”, com Priscila Cobra, Mestres Jaci e Ivamar, Suane Brazão e Ton Rodrigues. O encontro celebra as raízes sonoras e percussivas da Amazônia, dialogando com a Música Popular Brasileira (MPB) e com as tradições dos quilombos, em uma fusão de ritmos e culturas no mesmo palco. Antes da apresentação, haverá uma oficina de marabaixo ministrada por Suane Brazão e Mestre Ivamar, das 18h às 20h, com investimento de R$ 80 por pessoa.

Local: Na Figueredo -  Av. Gentil Bittencourt, 449, no bairro de Nazaré;Horário do show: a partir das 20h;Ingresso para o show: Entrada antecipada (R$ 10 até às 19h), e, na hora, R$ 20.

  • A “Ópera I-Juca Pirama: aquele que deve morrer”, inspirada no poema de Gonçalves Dias, reúne em cena o Núcleo de Ópera da Bahia, o Coro Carlos Gomes de Belém, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e o grupo indígena Huni Kuin, do Acre. Cantada em português, a obra traz um prólogo em vídeo com Gilberto Gil como Croá e Paulo Coelho como Gonçalves Dias, além de figurinos criados por artesãos e coletivos indígenas sob direção do artista Bu’ú Kennedy.

Hora: às 20h;
Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N, no bairro da Campina;
Ingresso: Ingressos estão à venda virtualmente pelo site Ticket Fácil. Os valores variam conforme o setor: Plateia, Varanda, Frisa e Camarotes de 1ª e 2ª Ordem custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia); Galeria, R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia); e Paraíso, R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

  • A Casa Ikeuara da Amazônia está com uma exposição em homenagem a Isac Tembé (Kamarar), jovem liderança do povo Tembé-Tenetehara assassinado em 2021. A mostra reúne fotografias, objetos pessoais, textos e um canto tradicional Tembé, em tributo à memória do professor.

Hora: 9h às 18h;
Local: Casa Ikeuara da Amazônia — Travessa Piedade, 638, Reduto (Praça da República);
Ingresso: entrada gratuita.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

agenda cutural

o que fazer em belém hoje

cop 30 belém

COP 30

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Lia Sophia recebe convidados no show Amazônia Plural na Caixa Cultural Belém

As apresentações celebram celebra a diversidade musical amazônica durante a COP30

12.11.25 17h16

ATIVISMO

Klebber Toledo se credencia para COP 30 e destaca admiração por jornalista Sônia Bridi: 'Lenda'

Em 2025, o ator esteve em Belém discutindo pautas indígenas

12.11.25 15h44

SAÚDE

Joelma conta que acaba de se recuperar da Covid pela décima vez

Atualmente, a cantora está viajando pelo Brasil com 'Isso é Calypso Tour'

12.11.25 15h06

GRATUITO

'Pasárgada', de Dira Paes, ganha duas sessões especiais, durante a COP 30 em Belém

Filme dirigido, escrito e protagonizado pela artista paraense terá exibições no Cine Dira Paes, no Palacete Pinho, e na Ilha do Combu

12.11.25 14h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

beijo técnico?

Vídeo: beijo intenso de Mel Maia e André Lamoglia choca web e viraliza

Nomes dos atores entraram nos tópicos mais comentados do momento na noite de terça-feira (11)

12.11.25 10h32

FAMOSOS

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades

11.11.25 8h38

FAMOSOS

Alexia Novelino: quem é a namorada paraense de João Silva, filho do Faustão?

A jovem é filha do ex-deputado estadual do Pará e empresário Alessandro Novelino

12.11.25 8h53

CELEBRIDADES

Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen, estreia em conteúdo adulto

Novidade foi compartilhada nas redes sociais e provocou comentários de seguidores

12.11.25 12h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda