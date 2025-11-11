Cacique Raoni, Gilberto Gil e ministra Sônia Guajajara participam de evento Vozes da Sabedoria
Após o painel, foi exibido o documentário “Tuíre e a Casa das Mulheres Guerreiras”, em homenagem à força e ao legado de Tuíre Kayapó.
O painel "Vozes da Sabedoria - Conectando Cultura e Conservação", realizado em Belém dentro da programação da COP 30 da Casa Maraká, ponto de cultura da organização Mídia Indígena, reuniu na tarde desta terça-feira, 11, pensadores e autoridades como a liderança indígena Cacique Raoni, o ex-ministro da cultura Gilberto Gil e a ministra Sônia Guajajara.
O cacique, em seu pronunciamento, trouxe reflexões à plateia e, especialmente, aos outros indígenas presentes. "Precisamos entender que não é só os brancos que sabem de nós. Nós precisamos falar sobre nós mesmos", disse o palestrante.
VEJA MAIS
Já Gilberto Gil refletiu sobre o desenvolvimento de sua consciência sobre a integração com a natureza. "Como Raoni dizia, eu acho que mesmo depois que nós formos embora, esse sentimento profundo sobre ser responsável pelo nosso convívio com a Terra permanecerá", refletiu.
O cantor aproveitou para cantar ao lado dos índigenas.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA