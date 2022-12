Documentário faz mergulho no mundo invisível de Vicente Cecim

O documentário “Vicente Franz Cecim ó Serdespanto – Viagem a Andara” é um mergulho para superar a dor e desvendar ainda mais sobre a obra e os enigmas do escritor. O trabalho produzido e dirigido por Bruno Cecim, Filho de Vicente foi executado logo após a morte do artista. O lançamento será nesta quarta-feira (14), às 15h, no Cine Líbero Luxardo, com entrada gratuita.

Bruno Cecim contou com a contribuição de amigos e pessoas próximas ao escritor, poeta e cineasta amazônida. De forma não linear, a produção visita o universo de Andara, criado por Vicente Cecim, de como ele sentia e sonhava a vida, relatando o percurso que fez para enxergar um mundo oculto, nos trechos do "Livro Invisível", os livros visíveis de Andara, assim como nos filmes que chamou de “KinemAndara”.

Bruno explica que a ideia do documentário surgiu ainda no ano passado, quando começou a receber vídeos-mensagem de artistas e amigos de seu pai. “Eu estava em um momento difícil de luto e quando comecei a receber esses vídeos vi uma forma de aliviar a dor e também de fazer uma homenagem ao meu pai”, destaca o diretor.

O trabalho tem duas etapas: uma primeira gravação foi realizada com os vídeos-mensagens de pessoas próximas. Depois disso, Bruno teve a ideia de gravar com artistas e críticos de literatura sobre a obra de Vicente. “Eu quis aprofundar mais, pois esse mergulho na obra é uma forma de envolver quem já conhece Vicente Cecim e quem não conhece”, acrescenta o diretor.

Após o lançamento deste primeiro vídeo-homenagem, o diretor deu início a novas filmagens com entrevistas de artistas, críticos e amigos de Vicente Cecim. O fotógrafo também diz que o documentário conta com diversas imagens de arquivos e entrevistas do escritor para canais de televisão, incluindo programas em Portugal, onde Vicente foi homenageado.

Também fazem parte da viagem o escritor Marcelino Freire, o jornalista e roteirista Marsal de Aquino, o ator Cacá Carvalho, o crítico de arte Oscar Ambrósio, o próprio Bruno e muitos outros com os quais tiveram alguma relação com o criador de Andara. O documentário foi montado e se tornou um média-metragem de 50 minutos.

“Nesse filme eu tento mostrar também sobre Andara, esse universo que ele criou e bastante sobre a questão que ele trabalhava na obra, que é o invisível. Então a pessoa pode entender um pouco mais do que ele fez, mas como não é uma coisa tão fácil de entender pode até dar um ‘nó’ na cabeça. O mais interessante nesse processo é que parece que esse filme foi dirigido pelo meu pai e não por mim. Na hora da edição, acontecia essa mágica”, diz o diretor.

O lançamento do filme faz parte da programação de Mostras do VIII Festival Internacional de Cinema do Caeté – FICCA, que tem parceira do Centro Cultural Cineclube Casa do Professor, Cineclube Amazonas Douro, WFK-Direitos Humanos, Multifário Arte, com apoio do Governo do Pará, via Lei Semear/Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, Prêmio Preamar/Secretaria de Estado de Cultura.

O Festival Internacional de Cinema do Caeté – FICCA já é uma marca consolidada entre os festivais de cinema brasileiros. Aberto à diversidade, o FICCA é espaço onde ecoam falas e imagens de realizadoras e realizadores sem visibilidade e engajados nas comunidades.

Serviço: Lançamento “Vicente Franz Cecim ó Serdespanto – Viagem a Andara”

Data: 14 de dezembro

Hora: 15h

Local: Cine Líbero Luxardo