Documentário de Félix Robatto sobre a origem da Lambada estará disponível no YouTube

O documentário paraense “As Origens da Lambada”, que traz um apanhado histórico sobre um dos gêneros musicais mais identitários do Pará, estará disponível gratuitamente no YouTube nesta quarta-feira (03). A obra audiovisual, que foi produzida pela jornalista e produtora cultural Sonia Ferro e pelo músico e produtor musical Félix Robatto, integrou a 15ª edição do festival 'In-Edit Brasil', realizada entre os dias 14 a 25 de junho de 2023.

O documentário traz em sua narrativa a história sobre as raízes deste gênero musical, que possui influências de sons do Caribe, mas ganhou sua própria personalidade no Pará. A produção tem um ritmo especial, já que tem em sua trilha sonora, músicas do cantor e compositor Félix Robatto, um dos nomes mais influentes na arte de fazer lambada em Belém.

Segundo Sonia Ferro, o “As Origens da Lambada” chega agora gratuitamente na internet em um momento muito oportuno, no qual o Brasil e o mundo estão com os olhos voltados para as produções culturais realizadas no Pará. Além de apresentar a história do gênero musical, a obra audiovisual, o documentário tem a intenção de dar visibilidade aos artistas responsáveis pela criação da lambada.

“Ele dá protagonismo aos personagens que fizeram parte dessa história, além dos artistas a gente escutou os técnicos de som, os produtores musicais, os músicos que vivenciaram aquele momento. A gente se guiou e ouviu as pessoas usando como critério a questão do tempo e a forma como foi acontecendo. A lambada foi o gênero musical que ganhou o mundo, e o nosso grande objetivo é dar visibilidade a essas pessoas. É uma reparação histórica a esses grandes mestres da cultura popular”, explica a produtora cultural.

A narrativa do documentário traz depoimentos de personagens importantes na história da música paraense, entre eles o Mestre Pinduca, o radialista Waldo Souza e o artista baiano Luiz Caldas. Através de diversas vozes da música regional, a obra audiovisual compõe um traço histórico de como a lambada nasceu e foi evoluindo até se tornar um elemento pertencente da cultura paraense.

A narrativa do documentário traz depoimentos de personagens importantes na história da lambada em Belém (Foto: Carachesti)

“A história que contam é que aqui era possível sintonizar algumas rádios do Caribe. Quando essa música foi chegando, eles a chamavam de ‘merengue’ e o Pinduca conta que ele ficava debaixo da rádio poste para poder ouvir essas músicas e aprender como tocá-las. Os músicos daqui foram ouvindo esse som e adaptando ele, pois enquanto lá haviam muitos instrumentos de sopro, aqui ele ganhou elementos de guitarra, que é muito mais forte na nossa região. Essas alterações regionais foram transformando aquele som na nossa lambada", explica Sonia.

Sonia Ferro e Félix Robatto vivem intensamente o universo da Lambada há cerca de 10 anos, promovendo eventos culturais que celebram e impulsionam o gênero musical para mais pessoas que ainda não o conhecem. Segundo a jornalista, trabalhar neste documentário foi emocionalmente, porque ela pôde descobrir as vivências das pessoas que originaram esse importante movimento cultural, além de dar o devido crédito ao Pará pela criação do ritmo, que muitas vezes é associado ao Nordeste.

Sonia Ferro e Félix Robatto vivem intensamente o universo da Lambada há cerca de 10 anos, promovendo eventos culturais diversos em Belém (Foto: Carachesti)

"Tivemos o compromisso de dar crédito a esses grandes mestres paraenses e de conecta-los para a nova geração conhecer...Durante muito tempo, a lambada ficou ligada a estados do Nordeste, mas o próprio Luiz Caldas, considerado um dos criadores do axé, confirma a origem desse gênero em Belém. Eu me sinto muito orgulhosa de dar voz para essas pessoas que são fundamentais para a nossa cultura e que infelizmente ainda são pouco conhecidas”, conclui a produtora.

O documentário “As Origens da Lambada” foi realizado com o apoio da Lei Semear da Fundação Cultural do Pará, pelo selo Natura Musical. O filme completo está disponível no YouTube, no canal do Félix Robatto, a partir das 9 horas da manhã desta quarta-feira (03).