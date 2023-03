Do Tapanã para a cozinha da Ana Maria Braga: conheça o chef Rogerio Carneiro, o Cadu

Quem acompanha o quadro culinário do matinal “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga nas manhãs da Globo, pode não saber, mas mãos paraenses estão por trás das delícias servidas no programa. O chef Rogerio Carneiro, 27 anos, mais conhecido como Cadu, lidera a equipe de cozinha da Ana Maria há um ano. Nascido na periferia de Belém, mais precisamente no conjunto Parque União, no bairro do Tapanã, o profissional premiado é um dos destaques da gastronomia nacional e tem como marca de seu trabalho a valorização dos ingredientes amazônicos.

Chef da cozinha experimental de Ana Maria, ele cria os pratos a partir das sugestões da apresentadora. “Admiro muito a Ana Maria Braga porque ela é uma estudiosa, uma pesquisadora da comida do Brasil e do mundo. Ela vai fundo e te impulsiona a ir fundo também. Trabalho a partir da busca pelo entendimento do que o público quer, mas é inegável que a marca paraense fica impressa nos pratos que a gente entrega, porque Belém e o Pará já estão na alma. E o jeito paraense está muito presente no meu jeito de cozinhar, então, surge ali um coentro, um refogadinho, um fundo de panela mais carregado de tempero, no uso não convencional de ingredientes como tapioca e coco fresco, e mostro para os meus cozinheiros também essa visão de cozinha com mais sabor”, diz Cadu.

Há quase dez anos morando na capital paulista, acumulando experiências, por exemplo, no restaurante D.O.M., do chef Alex Atala - já considerado um dos melhores do mundo -, e participante do reality show de culinária Top Chef Brasil (Record), Cadu conta que enfrentou preconceito por ser paraense quando se mudou para São Paulo. “As pessoas costumam dizer que eu sou forte, e isso é porque eu fui criado por mulheres fortes e sou filho das Orixás Iansã e Oxum. Quando vim para São Paulo, era como um búfalo, me envolvia em discussões, batia de frente, porque precisava me posicionar diante do preconceito. Isso eu, Rogerio, já o chef Cadu é equilibrado. Mas como o amazônico vencendo em São Paulo foi na briga”, conta.

Em 2019, então sócio de um restaurante premiado em São Paulo, foi convidado para participar do reality Top Chef Brasil, que o projetou principalmente em sua terra natal. “O Pará me conheceu mais. Eu já estava trabalhando em São Paulo, ou seja, já tinha bastante gente que me conhecia, não como chef, mas cozinheiro mesmo - que é a forma que eu gosto de ser conhecido: um cozinheiro que lidera uma equipe. Em Belém, essa experiência mostrou o que eu estava fazendo em SP. Depois disso, em visita, já fui até reconhecido e foi muito legal”, completa.

Cadu diz ainda que a cozinha está presente desde sempre em sua vida, através do exemplo de sua mãe, dona Rosa, e de sua avó. “Sou filho de uma cozinheira de mão cheia. Sempre gosto de falar que minha mãe foi chef primeiro do que eu, porque realmente ela cuidava da cozinha de um bar meio restaurante de Belém. A minha avó, que era doceira, também. Elas são minhas maiores inspirações e responsáveis por me colocar dentro desse universo. Ainda quando adolescente, a gente fazia comidas para vender na porta de casa, então a gastronomia sempre esteve presente”, conclui Cadu.

Inspirações e preferências

Chef paraenses que são referência para Cadu:

Tainá Marajoara

Thiago Castanho

Paulo Martins

Ofir Oliveira

Saulo

Pratos paraenses preferidos:

Peixe com açaí

Maniçoba

Vatapá

Tacacá

Torta Maria Isabel

Torta Nega Maluca

Caranguejo

Camarão nativo do Bar do Boá, no Combu